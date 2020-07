Les balades de l'été - FORÊT D'ANLIER: un endroit un peu secret à l'atmosphère étrange

Les balades de l'été nous emmènent dans la forêt d'Anlier en province de Luxembourg. Un magnifique site naturel, le second plus vaste massif forestier de l'Ardenne après la forêt de saint Hubert. Mais ici, c'est une plongée dans un décor à la fois grandiose et mystérieux.

"Cette forêt a un caractère intime, un peu secret qui vaut vraiment la peine", raconte Olivier Delmée, guide accompagnateur et organisateur de randonnées que nous suivons. La forêt se visite à la carte, on peut la traverser du nord et sud ou commencer sa balade à un point précis. Le guide conseille de suivre le cours de la Rulle, un ruisseau bien connu qui donne le nom à un village et à une bière. On alterne entre des endroits fermés comme des sapinières puis de grandes clairières. "C'est assez étrange.l y a une atmosphère particulière, c'est vraiment une immersion forestière", décrit Olivier Delmée.

Le guide conseille de ne pas s'éloigner du chemin balisé afin de ne pas risquer de s'égarer.

Un lieu à ne pas manquer est celui où se dresse "La Misbour", une ancienne église située en pleine forêt. "C'est un peu comme découvrir un temple aztèque inconnu", compare le guide Olivier Delmée.