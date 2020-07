Les balades de l'été - LE MARAIS DE JETTE/GANSHOREN: une étonnante nature en région bruxelloise

Les balades de l'été nous emmènent ce matin en région bruxelloise. Le Marais de Jette et de Ganshoren est une réserve naturelle de plus de 5 hectares, à cheval sur les 2 communes. C'est le seul marais à avoir été conservé dans la capitale. Une promenade de 4 kilomètres en pleine nature alors qu'on on est au coeur de la capitale. Le parcours est facile, accessible à tous, promeneurs, joggeurs, cyclistes mais aussi les familles avec une poussette.

Le guide nature Thomas Naessens nous fixe rendez-vous à la guinguette Fabiola dans le parc Roi Baudouin. La balade débute le long du ruisseau appelé Molenbeek, du même nom que la commune bruxelloise. Sur les berges, on peut y observer l'oiseau Martin-Pêcheur. Lors du dernier recensement, pas plus de six spécimens avaient été vus en région bruxelloise. Les grenouilles foisonnent dans les mares. Le marais abrite aussi l'une des rares colonies de serpents dans la capitale, la couleuvre à collier. On en compte une centaine entre Jette et Zellik, précise le guide.

Coordonnées GPS N 50.880014 / E 4.308000 (L’accès au marais se fait par la passerelle qui surplombe l’avenue de l’Exposition)