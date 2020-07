Les balades de l'été - MONT PANISEL: le repère des druides

Cette petite colline en bordure de la ville de Mons n’est pas un terril de charbon. Le Mont Panisel serait plutôt le repère des magiciens ! Il aurait été un lieu de cultes à l'époque des druides. "Tous les 10 pas, vous rencontrez des plantes qui étaient utilisées par nos ancêtres pour la médecine traditionnelle", assure Jerôme De Greef de l'asbl La Jonchère.

Revaloriser les plantes

En son sommet, un géant vert de 230 ans contribue aussi à la magie du lieu : "L'arbre de la liberté est un tilleul planté en 1790". Pour les enfants, la magie est aussi présente dans la balade à dos d'ânes : "C'est à la fois une balade en âne et aussi l'intérêt de découvrir toutes les plantes, les animaux qui nous entourent. Les animaux sont plus petit que des chevaux, ça fait beaucoup moins peur et ils ont des mouvements beaucoup plus lents. Les enfants sont beaucoup plus vite en confiance qu'avec un cheval ou un poney", explique Jerôme.

Ce dernier a passé son enfance ici et a étudié la botanique et il a décidé depuis quelques années de transmettre ses deux passions en même temps à des tas d'enfants. "Ces plantes méritent d'être connues à nouveau et d'être valorisées pour que les générations futures puissent en profiter. Ne serait-ce que les voir mais aussi, pourquoi pas, de les réutiliser dans les pratiques quotidiennes" estime ce passionné.