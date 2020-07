Les balades de l'été - VALLÉE DU NINGLINSPO: une agréable baignade dans la cascade de la Chaudière?

Les balades de l'été nous emmènent dans la vallée du Ninglinspo en province de Liège. Ce site naturel exceptionnel traverse la commune de Remouchamps aux portes de Theux. C'est une des plus belles vallées de Wallonie, parsemée de rochers gigantesques, de toboggans naturels et de marmites creusées par la force du torrent.

Des circuits de 6 et 14 kilomètres sont proposés au public. À quelques 200 mètres de la route, le Ninglinspo coule dans les sous-bois, serpentant entre les blocs de pierre. Un endroit hors du temps. "On est vraiment coupé du monde, en présence d'un des rares torrents de Belgique. La promenade va nous mener de cascades en cascatelles (petites cascades)", décrit Jean-Marc Havelange, du service tourisme de Remouchamps.

Ce site parfaitement préservé, "et encore très sauvage par endroit", a servi de lieu de tournage à plusieurs films. La cascade de la chaudière est le premier endroit à découvrir. Elle a creusé une cuve par érosion et on peut s'y baigner.

Le site du Ninglinspo était déjà fréquenté à la fin du XIXe siècle par les personnes qui venaient à Spa en villégiature.

Coordonnées GPS: 50.459261, 5.740910