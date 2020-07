Un été 100% belge: avez-vous déjà testé le Dévalkart?

Un bolide sans moteur dévalant à toute vitesse cette pente de 600 mètres, c’est ce qu’on appelle le Dévalkart. Cette activité estivale est proposée dans un panorama généralement prisé par les amateurs de ski. C'est une manière de rentabiliser les installations d’hiver, car pour remonter la pente, rien de plus simple : on utilise les tire-fesses avec son kart. Une aubaine pour les exploitants du site

"On descend la piste de ski, donc on a la grande en hiver et la petite en été. Donc on descend un parcours de 600 mètres avec des virages qui sont bien amusants. Ça permet d'utiliser la piste ainsi que le téléski qui coûte quand même cher à l'entretien et de rentabiliser sur toute l'année", explique Tim Blijenberg, gérant du site au Val de Wanne.

Et même sans poudreuse, c’est sensation garantie. Ici, plus de 5000 adeptes viennent goûter aux joies des descentes sur piste chaque saison. La reconversion est réussie pour cette station.

"On est vraiment dans un des plus beaux endroits de Belgique ici dans les Ardennes, avec la vue, avec le concept total, avec toutes les activités et la brasserie et la terrasse. C'est le concept qui fait de cette activité quelque chose d'unique", ajoute Inca Van Der Goes, gérante du site du Val de Wanne.

Cette activité estivale a été importé des Alpes françaises. En Belgique, elle connaît de plus en plus de succès depuis 2014.