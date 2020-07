Un été 100% belge: connaissez-vous la DRAISINE, une sorte de cuistax sur rails?

Se prendre pour un cheminot tout en admirant les plus beaux paysages du namurois une belle activité pour un été 100% belge.

Aujourd’hui Mathieu teste la draisine, une sorte de cuistax sur rails, qui avance à la force des jambes.

"La draisine est quand même lourde, donc il faut avancer. Il y a un petit côté sportif mais léger. Il faut pousser un peu mais c’est normal, c’est chouette", raconte-t-il.

Départ de Warnant avec de la place pour 4 personnes dont deux pédaleurs. Un parcours sur une ancienne ligne de chemin de fer abandonnée en 1962, le long de la vallée de la Molignée.



"On passe au-dessus, à côté de la Molignée. Des paysages formidables", raconte Paul Arnould, Fondateur des Draisines de la Molignée.

Pour les plus sportifs suit un deuxième parcours entre Falaen et Maredsous. "En pleine nature, le long de la Molignée et bercée par le bruit des rails", se réjouit Sarah Yernaux.

Comptez 14 kilomètres aller-retours.



"On a alterné quelques fois et puis on s’est arrêtées pour ramasser des fraises", raconte Betina.



Le prix ? 19 euros par draisine pour chaque parcours.