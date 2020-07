Un été 100% belge: envie de passer un séjour détente en Ardennes? Trois frères vous présentent leur hôtel

La suite de nos reportages 100 % été consacrés à vos vacances que vous êtes nombreux à passer en Belgique. C'est le cas de la famille Van Acker, originaire d'Ath, qui choisit chaque année la province de Luxembourg, plus précisément Frahan. Ils ont décidé de venir une nouvelle fois dans un hôtel de la commune de Bouillon.

Particularité de l’établissement, il est entièrement familial, géré par trois frères. Martin s’occupe du bar et de la réception, Fabien est chef de cuisine tandis que Benjamin s’occupe de la partie clientèle et restaurant. "On n’a pas le souci du personnel. On sait qu’on va être là. On n’a pas d’imprévu, on sait sur qui on peut compter", confie Fabien. "Chacun a son poste. Nos épouses sont avec nous et on travaille très bien comme ça", ajoute Benjamin.

De son côté, la famille Van Acker, qui profite de ses vacances aux alentours de cet hôtel, se sent comme "chez elle" et "n’a pas envie d’aller ailleurs" pour profité de l'été en Belgique. La tranquillité et les promenades dans les Ardennes, c’est ce qui leur plaît (découvrez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus).