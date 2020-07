Un été 100% belge: il y a 4 ans, Laure Genonceaux ouvre son restaurant, "un rêve d'enfant" (vidéo)

Laure Genonceaux est belgo-mauricienne et cuisine depuis l'âge de 14 ans. Il y a 4 ans, elle a ouvert son restaurant à Uccle. La cheffe a un faible pour les légumes, le poisson et les épices. Celle qui a été élue "Lady Chef" en 2017 par les professionnels nous a reçus dans son établissement.

Il y a 4 ans, Laure Genonceaux a ouvert son propre restaurant à Uccle. Pour la cheffe, il s'agissait d'un rêve d'enfant. "J'ai toujours voulu avoir mon propre établissement et c'est un peu un aboutissement. Je suis fière." Laure Genonceaux a toujours aimé la cuisine. "Quand il y a des invités à la maison, cela fait un peu partie de la culture mauricienne, on accueille toujours bien les gens. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié quand j'étais petite. J'aidais toujours maman à préparer un petit apéro, des plats… A 14 ans, j'ai dit à mes parents que c'était ce que je voulais faire. Et je suis partie à l'école hôtelière à Namur. Cette passion ne m'a jamais quittée."

Ce qu'elle préfère cuisiner ? "Les légumes et le poisson. Je suis Ardennaise donc le contact avec la terre, ça me parle. Le légume frais, c'est très important pour moi."

En 2017, Laure Genonceaux a été élue "Lady Chef" qui récompense les femmes cheffes en Belgique. "On est nombreuses (…) On arrive petit à petit à avoir notre place dans le milieu de la cuisine, même si ça reste un milieu très masculin. On est là, on est en force et on vaut autant que tout le monde. On est de plus en plus à faire ce métier et à y arriver."