Un été 100% belge: le chef Pascal Pondant présente sa recette spéciale du magret de canard (vidéo)

Pascal Pondant est le patron du "Complètement toqué" à Bastogne. Un restaurant créé par ses parents. Avec son associé Sébastien Malarme, il essaie de cuisiner majoritairement des produits de saison. D’ailleurs, la carte évolue toutes les 5 semaines. L’une de leurs spécialités : le canard, qu’ils aiment cuisiner sous toutes ses formes. Ce canard vient toujours du même endroit : un petit producteur situé à seulement quelques kilomètres. Le chef Pascal Pondant vous présente l'une de ses recettes pour préparer au mieux le magret de canard.

Voici la recette :

1. Parez le magret de canard, c'est-à-dire retirer l’excédent de gras autour du magret de façon à garder celui en dessous de la viande

2. Placez ensuite le magret dans la poêle côté gras. Ainsi, pas besoin de mettre de graisse dans la poêle auparavant.

3. Assaisonnez simplement de sel et de poivre et laissez cuire 5 bonnes minutes côté gras, puis 2 minutes de l'autre côté. N'hésitez pas à arroser régulièrement la viande avec la graisse fondue pendant la cuisson

4. Pendant ce temps préparer les légumes de saison, ici des carottes fanes et de la courgette à cuire au four vapeur et en purée pour les carottes.

5. Une fois le magret cuit, tranchez le en fines tranches

6. Pour le dressage, vous pouvez placer une petite couche de purée de carotte puis y déposer par dessus les autres carottes et les courgettes cuites à la vapeur

Pascal Pondant propose d'accompagner cela avec une sauce à la framboise ainsi qu'un gratin dauphinois.