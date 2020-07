Un été 100% belge: voici les joies du camping (vidéo)

Certains établissements, en Belgique, affichent déjà complet jusqu’à la mi-août. C'est le cas du Domaine "Le Val de l’Aine" où se sont rendus notre journaliste et un cameraman.

Francis, sa femme Anne et leur fils Sébastien passent leurs vacances dans un camping en Belgique. Les deux hommes s'y adonnent à leur loisir favori, la pêche, au bord de l'étang du site. "C'est mon dada", dit Sébastien. "Si on peut toucher quatre belles carpes sur la journée, ce serait bien", juge-t-il, bien calé sur son siège, canne en main. "Hier, on a fait une centaine de kilos de carpes à deux, c'est pas mal", s'enorgueillit son père. Mais à midi, au menu, ce sera du hareng au vinaigre en bocal, les poissons pêchés ne pouvant être consommés.

"Allumez le feuuuuuu", à quelques caravanes de là, devant un public de quelques vacanciers, Raoul chante du Johnny en karaoké grâce à sa tablette. On croirait presque entendre le vrai tant le timbre de voix est proche. Après la prestation, il savoure une bonne bière au soleil en guise d'apéro. "Au soleil, c'est magnifique", dit-il d'une voix douce qui contraste avec celle du chanteur qu'il était juste avant. "Normalement il y a aussi des olives, du fromage, du saucisson, j'ai oublié", poursuit-il avant de trinquer.

Un peu plus loin, un enfant sort le thermomètre de la petite piscine. "20 et demi degrés", commente-t-il. Sa maman résume les objectifs de leur séjour au camping: "S'amuser, prendre du plaisir, se reposer, profiter de sa famille et des amis avec qui on a fait connaissance ici." Et le papa complète: "Une bonne bière, les chips et mon sudoku", sourit-il, confortablement installé dans son fauteuil.