Une activité sympa pour se défouler? Le lancer de hache: "Ma petite sœur qui a 12 ans s'amuse autant que nous"

Le lancer de hache est un concept assez neuf en Belgique mais compte de plus en plus d'adeptes.

Même si Antoine, 15 ans, est un habitué du lancer de hache, les rappels de sécurité sont toujours bons à prendre. Les conseils pour parfaire son lancer aussi.

Sur le papier le principe est simple. "C'est un peu comme les fléchettes, sauf que l'on lance des haches. Donc, il y a des cibles qui sont placées à quatre mètres et après il y a une certaine technique à prendre mais très vite on plante", explique Dimitri Crelot, gérant de Crazyaxes.

Après quelques lancers, le maniement de la hache deviendrait presqu'un jeu d’enfant.

"Ma petite sœur qui a 12 ans va planter. Elle s'amuse tout autant que nous. Des personnes plus âgées, même à 60 ans, peuvent très bien planter avec un peu d'entraînement", raconte Antoine.



Ce concept vient d'outre-Atlantique et en Belgique, le nombre d'adeptes grandit depuis un peu plus d'un an.

Dimitri Crelot n’est pas le seul à avoir implanté une salle de lancer. Mais il a aussi décidé de permettre la pratique en extérieur. Une version plus estivale et plus adaptée aux mesures Covid-19.