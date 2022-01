Walibi recrute 600 collaborateurs d'ici à fin février pour préparer la saison 2022

(Belga) Le parc d'attractions Walbi, situé à Wavre (province du Brabant wallon), annonce vendredii qu'il lance le recrutement de 600 collaborateurs, saisonniers et étudiants, pour la saison 2022. Celle-ci commencera le 2 avril. Les candidatures doivent être envoyées avant la fin du mois de février et les profils recherchés sont multiples: ils vont du maitre-nageur à l'opérateur d'attractions, en passant par l'agent d'accueil, le vendeur, le collaborateur restauration ou encore le technicien de maintenance.

Afin de procéder à ce recrutement, Walibi demande aux candidats d'enregistrer une courte vidéo de présentation, avec un smartphone ou une webcam, via une plateforme dédiée accessible depuis le site www.walibi.be, ce qui permettra aux responsables de procéder à un premier "screening". Les candidats sélectionnés seront alors invités à un "job day" digital pour rencontrer les équipes du parc et poser leurs questions. Une séance de recrutement sera ensuite organisée au sein du parc, composée d'un entretien, un test de personnalité et une mise en situation pratique. "Nous accordons une importance particulière lors de notre processus de recrutement aux profils souriants, accueillants, bienveillants et respectueux des procédures et règlements liés à la fonction. Une expérience dans le tourisme ou dans un autre parc d'attractions n'est pas un pré-requis car tout saisonnier bénéficiera d'une formation gratuite et certificative sur les métiers d'accueil du tourisme et du loisirs", précise Antoine Stasse, human ressources manager de Walibi Belgium. Selon les chiffres communiqués par Walibi, 65% des saisonniers et étudiants qui travaillent dans le parc d'attraction postulent d'année en année pour réitérer l'expérience. (Belga)