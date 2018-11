Manifestation terminée pour les gilets jaunes à Wandre et Sclessin

(Belga) Les "gilets jaunes" ne sont plus présents à Wandre et Sclessin depuis ce mardi matin, a déclaré en début de matinée la police de la zone liégeoise.

Ces citoyens manifestants ont bloqué pendant quatre jours les ports pétroliers de Wandre et Sclessin mais également l'entrée des dépôts de chez Total et Avia. Déjà contraints d'abandonner leur manifestation à plusieurs reprises suite à l'intervention des huissiers de justice, ils ont finalement quitté les lieux mardi matin. "Plus aucun piquet n'est actuellement présent sur les différents sites de protestation. La circulation est donc tout à fait fluide", a indiqué mardi matin la zone de police de Liège. "Même si la situation semble être revenue à la normale, nous restons attentifs à une éventuelle reformation des piquets et ce, à des fins d'informations." (Belga)