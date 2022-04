"Au fur et à mesure que le conflit avance, de telles horreurs remontent à la surface": Amnesty International revient sur le massacre de Boutcha

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de commettre un "génocide" en Ukraine, au lendemain de la découverte de nombreux corps à Boutcha. De son côté, Moscou a démenti toute exaction de son fait et annoncé lundi qu'elle allait enquêter sur une "provocation" visant à "discréditer" les forces russes en Ukraine.

Pour Ludovic Laus, porte-parole d'Amnesty International Belgique, "la prudence est de mise". "Parallèlement à cette guerre qui a lieu en Ukraine, il y a une guerre de l'information qui est extrêmement forte", rappelle le porte-parole avant d'indiquer que son organisation mène actuellement des enquêtes afin de s'assurer de la véracité des faits.

Des enquêtes sont en cours depuis le début du conflit, sur base de photos, vidéos et images satellites. "Elles ont permis de conclure à l'utilisation d'armes à large spectre dans des zones urbaines, ce qui peut équivaloir à des crimes de guerre. Les images de Boutcha sont extrêmement choquantes mais elles ne sont qu'un autre élément qui vient s'ajouter. Au fur et à mesure que le conflit avance, de telles horreurs remontent à la surface", indique le porte-parole.

Amener la Russie à rendre des comptes

La Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par l'Ukraine à Boutcha, où les troupes russes sont accusées d'atrocités contre des civils. "Vladimir Poutine fait sienne la maxime, 'la meilleure défense est l'attaque'. Donc la Russie demande cette enquête. Et quelque part, tant mieux. Tout ce qui peut contribuer à mettre en place des enquêtes et à aller chercher la vérité est bienvenu", estime Ludovic Laus.

Le porte-parole estime que c'est désormais à la Communauté Internationale d'agir et sanctionner la Russie. "Nous avons une occasion en or de mettre un terme à tous ces crimes de guerre et amener la Russie à rendre des comptes. Si les enquêtes aboutissent, Vladimir Poutine et d'autres dirigeants russes seront accusés de crimes de guerre. Ils pourront être traduits devant la Cour pénale internationale", affirme-t-il.