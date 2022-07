Ce 28 juillet, nous avons consommé toute la capacité de production de la planète: comment est calculé le "Jour du dépassement"?

Ce jeudi est le jour du dépassement : cela signifie que nous avons consommé ce que l’ensemble de la planète peut produire en un an sans s’épuiser. Comment cette date est-elle calculée ?

1 Des données de Global Foodprint Network

Pour calculer le Jour du dépassement, l’organisation Global Foodprint Network collecte plus de 3 millions de données statistiques dans plus de 200 pays. Elle établit ensuite un classement de ceux qui consomment le plus et de ceux qui consomment le moins. Global Foodprint Network fait ensuite un rapport entre ce que la planète produit et ce que les hommes consomment.

2 Un rapport production/consommation

Béatrice Wedeux est chargée de mission pour WWF Belgique. Elle explique à notre micro le processus de calcul: "On va regarder la consommation en bois et en papier, la consommation en produits agricoles, en poissons, et on va rapporter ça à une certaine surface de forêts, d’océans, de prairie, de champs qu’il faut pour produire cela".

3 L'énergie de nos productions

Calculer ce que nous consommons, c’est la première chose. La seconde, c’est calculer ce que notre consommation produit comme CO2.

"L’humanité émet beaucoup de CO2", reprend Béatrice Wedeux. "Les écosystèmes ont une certaine capacité à absorber et stocker ce CO2 et actuellement nous sommes en déséquilibre. La conséquence est qu’il y a une accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère avec le dérèglement climatique qu’on connaît aujourd’hui."

4 Une date qui évolue

Ce Jour du dépassement est un indice, un outil de sensibilisation pour tenter de convaincre les gouvernements et les consommateurs de changer leurs comportements. Depuis plus de 50 ans, ce Jour du dépassement arrive de plus en plus tôt dans l’année, que la population mondiale grandit, que l’on consomme de plus en plus et que l’on vit de plus en plus à crédit sur les ressources écologiques