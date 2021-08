Coronavirus – BILAN MONDIAL: record de décès quotidiens en Russie, vaccin obligatoire pour les soignants aux Etats-Unis

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants… On fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 4.323.957 morts dans le monde depuis la fin décembre 2019, sur plus de 204,7 millions de contaminations, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (619.197), devant le Brésil (566.896), l'Inde (429.669), le Mexique (246.203) et le Pérou (197.146).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime cependant qu’en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

La fuite du virus à Wuhan : une hypothèse "probable"

L’OMS souhaite d’ailleurs plus de lumière sur les premiers cas de Covid, apparu dans le monde. Dans sa quête des origines de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a en effet demandé jeudi à tous les pays, et en particulier à la Chine où la fuite d'un laboratoire est suspectée, de publier "toutes les données sur le virus".

Pour Peter Embarek, chef de la délégation de scientifiques internationaux envoyés en Chine par l'Organisation pour déceler l'origine du Covid, la fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise où les premiers cas ont été détectés fin 2019, fait partie des hypothèses "probables".

En ce qui concerne la recherche sur les cas de Covid longs, elle a fait un pas en avant ce jeudi avec le lancement d'une étude internationale visant à recueillir des données standardisées sur cette maladie. L'OMS et le Consortium international sur les infections respiratoires aiguës sévères et émergentes (ISARIC) ont annoncé le lancement d'un projet visant à rassembler des données afin de mieux cerner les caractéristiques des cas de Covid longs.

Le point pays par pays

La Russie connaît actuellement un record dans son nombre de décès quotidiens depuis le début de la pandémie. Le pays a en effet comptabilisé, ce jeudi, 808 morts provoquées par le Covid-19 en 24 heures. Ce nombre élevé est lié au variant Delta et à une campagne de vaccination peu rapide.

Ce bilan porte à 168.049 le nombre des décès recensés par le gouvernement comme étant dus au Covid-19. L'agence russe de statistiques Rosstat - qui a une définition plus large - fait, quant à elle, état de plus de 300.000 morts à la fin juin 2021.

Aux Etats-Unis, les travailleurs sanitaires employés par l'Etat fédéral américain auront l'obligation d'être vaccinés, a annoncé le ministère de la Santé. La mesure concerne 25.000 personnes en contact avec des patients dans les structures de santé opérées directement par l'Etat fédéral, notamment le personnel du Indian Health Service, qui fournit des soins aux membres des tribus amérindiennes à travers le pays.

Toujours dans l’autre côté de l’Atlantique, San Francisco va devenir la première ville aux Etats-Unis à exiger la présentation d'une preuve vaccinale contre le Covid-19 pour l'accès à certains lieux publics, sans possibilité de présenter un test négatif, a annoncé jeudi la maire de cette grande ville californienne.

Troisième dose de vaccin en Israël

Du côté de la Palestine, la campagne de vaccination avance : l'Autorité palestinienne a annoncé avoir reçu jeudi 150.000 doses de vaccin du laboratoire américain Pfizer, sur fond de recrudescence de la pandémie en Cisjordanie occupée. Sur les quatre millions de doses commandées au géant pharmaceutique, l'Autorité palestinienne basée à Ramallah en a reçu un million au total, a indiqué le ministère de la Santé.

En Israël, le gouvernement a abaissé à 50 ans l’âge minimum pour se faire administrer une troisième dose de vaccin anti-Covid. Cela dans l'espoir de lutter contre une nouvelle vague de contamination liée au variant Delta.

Enfin, sur l’île française de La Réunion, le confinement partiel, en vigueur depuis le 31 juillet, a été prolongé jusqu'au 31 août, même si le couvre-feu a été réduit d'une heure en raison de la rentrée des classes lundi.