"Choose France": l'Elysée annonce pour près de 4 milliards d'euros d'investissements

Près de 4 milliards d'euros provenant de grands groupes étrangers vont être investis en France, a annoncé dimanche soir l'Elysée, en amont du 3e sommet "Choose France" destiné à montrer que l'Hexagone attire encore, malgré les mouvements sociaux.

"Santé, transport, banque, agroalimentaire, télécoms, numérique... Il y a des annonces sur tous les territoires, dans tous les secteurs et pour tout type d'emplois (...) Pour nous, c'est un élément d'aménagement du territoire", s'est félicité la présidence de la République.

Parmi ces annonces, la plus importante provient de l'armateur italo-suisse MSC, qui a passé une commande d'un montant de 2 milliards d'euros aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour deux nouveaux paquebots, livrables en 2025 et 2027 et propulsés au GNL (gaz naturel liquéfié).

Cette commande ferme s'accompagne de la signature de deux protocoles d'accord entre MSC et les chantiers navals, portant potentiellement sur 4 milliards d'euros d'investissements supplémentaires, a précisé l'exécutif.

Emmanuel Macron a convié lundi, lors de la 3e édition du sommet "Choose France", près de 200 patrons français et étrangers au château de Versailles, à la veille du Forum économique mondial (WEF) de Davos.

Plusieurs organisations syndicales - CGT, FO, FSU et Solidaires des Yvelines - ont déjà annoncé qu'elles en profiteraient pour manifester sur place, au 47e jour de grève contre la réforme des retraites, afin de demander le retrait du projet.

Comme en 2018, la France demeure la deuxième destination pour les investisseurs étrangers en Europe derrière l'Allemagne et devant le Royaume-Uni. Entre 2017 et 2019, son attractivité a progressé du 22e au 15e rang du classement publié par le WEF, "soit la meilleure progression du top 20", selon l'Elysée.

Selon Matignon, les investissements directs étrangers dans les entreprises françaises ont crû de plus de 5 milliards d'euros en 2018 (soit une hausse de 20%) "et l'année 2019 promet de battre de nouveaux records".

- MSC, Coca-Cola et AstraZeneca -

La construction à Saint-Nazaire des deux nouveaux paquebots de 6.700 passagers chacun va générer "14 millions d'heures de travail, correspondant à 2.400 emplois pendant trois ans et demi", précise l'exécutif.

L'accord prévoit également le développement d'une nouvelle classe de paquebots au GNL ainsi que celui d'un nouveau prototype de bateaux propulsés pour partie à la voile, intégrant de fait les "meilleures innovations en matière environnementale", le secteur de la croisière étant régulièrement accusé d'énormément polluer.

L'exécutif fait remarquer que ces commandes et protocoles d'accord s'inscrivent "dans le sillage de 15 bateaux déjà construits par les Chantiers pour MSC au cours des 20 dernières années" et évoque "13 navires MSC" qui sortiront de Saint-Nazaire dans la décennie à venir.

Parmi les autres annonces dans le cadre de "Choose France" figure la décision de Coca-Cola et de son embouteilleur d'investir un milliard d'euros sur cinq ans en France, dont la moitié pour renforcer son réseau de production et de distribution, et l'autre pour "soutenir le développement de ses marques actuelles et introduire de nouveaux produits sur le marché français".

En outre, le géant pharmaceutique AstraZeneca a annoncé un investissement de plus de 450 millions d'euros (500 millions de dollars) sur cinq ans en France, dont plus de 200 millions d'euros pour son site de Dunkerque où M. Macron est attendu lundi.

Le groupe anglo-suédois, qui emploie environ 1.000 salariés en France, va en particulier poursuivre le développement de son site de Dunkerque, spécialisé dans la production de produits aérosols pour le traitement de l'asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive, souligne-t-il dimanche dans un communiqué.

Selon le groupe, 230 millions de dollars (207 millions d'euros) seront investis sur cinq ans pour la création d'une chaîne de montage autonome notamment, mais aussi pour la modernisation des équipements et des infrastructures existantes.

Une centaine d'emplois seront créés "pour accompagner cette montée en puissance", précise AstraZeneca.

