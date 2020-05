"Enfin la tête hors de l'eau !": le tourisme soulagé de renaître mardi prochain

"Enfin la tête hors de l'eau !". Le soulagement était vif, jeudi, dans le secteur du tourisme paralysé par la crise sanitaire depuis mi-mars: comme les campings ou les parcs de loisirs, cafés, bars et restaurants rouvriront leurs portes mardi prochain. Mais seulement leurs terrasses à Paris.

Le gouvernement a décidé "la réouverture des cafés, des restaurants, des bars (...) avec des contraintes spécifiques dans les zones" classées "orange", Ile-de-France, Guyane et Mayotte, où seules les terrasses de ces établissements rouvriront et pourront s'agrandir avec l'aval des maires, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe.

Secteur "capital pour notre économie, pour l'emploi" et "une partie de notre art de vivre", qui représente plus de 7% du PIB et deux millions d'emplois, le tourisme va redémarrer mais avec une "vigilance particulière" jusqu'au 21 juin dans les zones oranges, a-t-il dit au terme d'un Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron à l'Elysée le matin.

"Je suis tellement en joie de pouvoir retravailler enfin !" a déclaré à l'AFP Yannick Alleno, chef trois étoiles du Pavillon Ledoyen à Paris. "Cela a été très dur, il faut que la vie reprenne".

"80 jours de fermeture s'achèvent bientôt: c'est bon pour le moral des professionnels et celui des Français en général", a réagi auprès de l'AFP Didier Chenet à la tête du GNI (indépendants de l'hôtellerie et de la restauration).

"Le secteur sort enfin la tête de l'eau !", a renchéri Roland Héguy, président de l'Umih, principal syndicat du secteur des hôtels, cafés, bars, restaurants et discothèques. "Cette réouverture quasi générale le 2 juin va permettre de redémarrer une activité économique et tenter de limiter la +casse économique+ et la +casse sociale+".

Il s'est toutefois dit inquiet pour "le monde de la nuit" car les discothèques resteront fermées jusqu'au 21 juin.

Privés jusque-là d'horizon de reprise d'activité alors que les commerces ont rouvert dès le 11 mai en France et que les bars et restaurants accueillent à nouveau leurs clients en Espagne ou en Italie, les professionnels français du secteur, dont les dettes s'accumulent, réclamaient à cor et à cri une réouverture.

Celle-ci sera "conditionnée" au respect de règles sanitaires validées avec eux : des tablées de dix convives maximum, au moins un mètre "entre les tables de chaque groupe", une "circulation organisée" et plus sensible : une "consommation debout" interdite dans les bars. "Incompatible avec l'esprit des bistrots", cette interdiction de consommer au comptoir va leur "nuire considérablement", a estimé M. Chenet.

- "Quatorzaine" obligatoire en Outre-mer -

Le masque sera obligatoire pour le personnel et les clients lorsque ces derniers se déplaceront dans les cafés, bars et restaurants.

De leur côté, les quelque 8.000 campings qui ont enregistré 129 millions de nuitées l'an dernier, dont 69% de clients français, pourront eux aussi rouvrir le 2 juin excepté dans les zones "oranges"- où ils rouvriront le 22 juin. Il en ira de même pour les hébergements touristiques et les villages vacances.

"La réouverture des frontières intra-européennes au 15 juin est une seconde bonne nouvelle car elle permettra aux campings d'accueillir cet été leurs clients européens", s'est réjouie la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA).

A compter du 2 juin rouvriront aussi sur tout le territoire les plages, les lacs, les plans d'eau, ou encore les parcs de loisirs avec "une jauge maximale de 5.000 personnes" pour "les activités permettant la distanciation physique" et des "règles strictes". Pour les parcs de loisirs en zone "orange", il faudra toutefois attendre le 22 juin, date à laquelle redémarreront aussi les colonies de vacances.

En revanche des mesures de contrôles "très strictes des déplacements" vers les Outre-mer sont maintenues avec une "quatorzaine" à l'arrivée, à Mayotte et en Guyane, où le Covid-19 "circule un peu plus qu'ailleurs", mais aussi en Polynésie et Nouvelle-Calédonie dont les populations sont "extrêmement attachées" à cette protection, selon le Premier ministre.

Déçu par une "quatorzaine" qu'il juge "totalement incompatible avec des vacances", Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage, a estimé sur RTL que l'été 2020 représentera "30, 40 ou 50%" au mieux, d'une saison normale.

Enfin, musées et monuments rouvriront sur tout le territoire le 2 juin, comme les salles de spectacles et les théâtres en "zones vertes", avec port du masque obligatoire.

Toutes ces mesures seront réévaluées "avant le 22 juin".