"France Télécom est responsable": un suicide emblématique au cœur des débats

"C'est France Télécom qui est responsable de mon suicide": le tribunal s'est penché jeudi sur le cas emblématique de Michel Deparis, dont la mort, le 14 juillet 2009, a marqué un tournant dans la crise qu'a connue l'entreprise.

Pour la présidente du tribunal, Cécile Louis-Loyant, il y eu a un avant et un après. Il y avait déjà eu des suicides avant celui de Michel Deparis, mais ce fonctionnaire basé à Marseille a laissé une lettre ne laissant aucune ambiguïté. A partir de là, la crise a été médiatisée, et quelques mois plus tard, les dirigeants de France Télécom ont dû quitter leur poste.

Cette lettre posthume compte parmi les pièces importantes du dossier. "Je me suicide à cause de France Télécom. C'est la seule cause", a écrit le fonctionnaire. Et de marteler: "C'est France Télécom qui est responsable de mon suicide". Il a accusé "le management par la terreur", pointé "l'urgence permanente, la surcharge de travail, l'absence de formation, la désorganisation totale de l'entreprise".

"J'étais très ému par le suicide de Michel Deparis", réagit à l'audience Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom, jugé à Paris depuis le 6 mai avec d'autres ex-dirigeants pour "harcèlement moral". Pendant l'enquête, il avait émis des doutes sur l'authenticité du courrier, parlant d'un "tract syndical". A l'audience, il "retire" ces propos et juge la lettre "parfaite".

L'ex-PDG rend même hommage au disparu: Michel Deparis "était un leader technologique extraordinaire. Tout le monde le savait sauf lui". "Moi, j'aime bien les ingénieurs. La disparition d'un homme de ce niveau, ça m'a rendu triste".

Michel Deparis s'est donné la mort chez lui, à 50 ans. "C'était un homme parfaitement équilibré, un sportif, un expert dans son domaine", explique l'avocate de sa famille, Sylvie Topaloff. Il était architecte réseau, spécialisé dans la 2G.

- "Soulagé" -

Pour l'avocate, "dans ce dossier se condensent tous les dysfonctionnements qui ont eu cours pendant ces années noires". Elle remonte à septembre 2008, à la fusion de deux unités de Lyon et Marseille. Puis M. Deparis passe plusieurs mois sans responsable, le sien ayant dû partir dans le cadre du programme "Time to move".

"Michel Deparis, légitimement, seul sur son poste à Marseille, a eu peur pour son avenir. (...) Dans un environnement avec une politique de dégraissage, on a toutes les raisons du monde d'être inquiet".

"Puis on dit à ce spécialiste de la 2G: +On va te mettre exclusivement sur la 3G+. On marche sur la tête", critique Me Topaloff. Il aurait eu seulement deux jours de formation. "Je ne vais pas y arriver", dit-il alors. Quand début juillet, il revient de vacances, "il s'effondre".

Pour Didier Lombard, "Michel Deparis a surévalué la difficulté de passer" de la 2G à la 3G. "C'était un scrupuleux, tétanisé par ce qu'il faisait". Par ailleurs, "il aurait fallu être stupide pour supprimer son poste: on n'a pas su lui expliquer suffisamment le poste central qu'il avait".

L'ex-DRH Olivier Barberot rejette l'accusation de "management par la terreur". "L'équipe de management était remarquable, humaine au contraire".

L'inspection générale des affaires sociales a exclu tout lien entre le décès du fonctionnaire et son emploi. Les ex-dirigeants de France Télécom rejettent toute responsabilité dans ce suicide. Mais le décès de Michel Deparis a été reconnu par l'entreprise comme accident de service "au titre du devoir de mémoire".

Avant de se pencher sur ce suicide, le tribunal a entendu jeudi Yves Minguy, talentueux informaticien, qui a sombré dans la dépression après, entre autre, avoir été mis au placard. Il a été mis en arrêt le 17 juin 2009 et n'a jamais pu reprendre le travail.

"Voilà dix ans que j'attendais de témoigner. Je me sens tellement soulagé. Je devais le faire, pour tous ceux qui ont disparu", a-t-il dit à l'AFP à la sortie de l'audience.