"Gilets jaunes": la mobilisation se poursuit, mais est en net recul

Des "gilets jaunes" se sont à nouveau rassemblés dimanche matin en France pour protester contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat, mais la mobilisation était en net recul par rapport à la veille, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Sur environ 150 sites, les manifestants ont appelé à reconduire le mouvement dimanche, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Samedi, près de 290.000 personnes ont manifesté sur 2.034 sites à travers la France.

"Quelques points de réinstallation ont été constatés dans la matinée", a indiqué à l'AFP une source policière, qui évoque cependant un recul de la mobilisation.

Des barrages filtrants et des blocages ont été observés dans plusieurs régions de France.

Des "gilets jaunes" ont lancé en milieu de matinée une opération parking gratuit à Eurodisney, en Seine-et-Marne. "Nous on veut prolonger le mouvement aujourd'hui, demain. On est plusieurs à avoir posé une semaine de vacances pour continuer", a déclaré à l'AFP Arnaud, 47 ans, fonctionnaire territorial.

Dans le sud-est, la mobilisation des "gilets jaunes" se concentre dans le Vaucluse. Une centaine de motards mènent une opération escargot, "encadrée par les forces de l'ordre pour sécuriser le parcours" sur la nationale 7. Des barrages sont recensés le long de l'autoroute A7, rendant notamment les entrées impossibles à Avignon Nord, Orange et Bollène.

Des barrages filtrants ont été repérés à Montélimar (Drôme), Chalon-sur-Sâone (Saône-et-Loire) et en Haute-Loire.

A Caen, les forces de l'ordre sont intervenues dimanche vers 10H30, pour lever deux points de blocage installés par des manifestants sur le périphérique de la ville. Une intervention motivée par des dégradations commises durant la nuit, avec l'incendie d'un radar et des feux de palette sur la chaussée.

A Rennes, pour assurer la sécurité de manifestants restés sur le périphérique, la préfecture avait annoncé samedi soir la fermeture partielle de la rocade. Ils étaient toujours présents dimanche matin, mais en nombre réduit.

En Nouvelle-Aquitaine, des barrages filtrants ont été installés sur de grands axes routiers, comme sur le Pont d'Aquitaine.

Dans les Pyrénées orientales, des actions se poursuivent au péage du Boulou sur l'A9, dernier péage avant l'Espagne. Les voies sont bloquées entre l'Espagne et la France, occasionnant six kilomètres de bouchon, entre la frontière et Le Boulou.

En revanche, à Toulouse, il n'y avait personne dimanche matin sur les principaux points de rassemblements des gilets jaunes.