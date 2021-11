"Le Codeco a privilégié la symbolique à la cohérence et à l'efficacité"

(Belga) L'Union Wallonne des Entreprises (UWE) regrette que la piste du télétravail obligatoire et généralisé ait été retenue par le Comité de concertation (Codeco ) de mercredi. "Les conséquences sur l'économie, les entreprises, l'emploi et donc sur l'ensemble de la société, vont malheureusement s'inscrire dans la durée, alors que le bénéfice sanitaire de cette mesure est plus que probablement nul", estime l'UWE.

"Le télétravail obligatoire et généralisé, imposé aveuglément, n'a et n'aura aucun impact sur l'évolution de la pandémie. A aucun moment depuis mars 2020, les analyses scientifiques n'ont révélé une hausse des contaminations sur les lieux de travail et ce n'était pas non plus le cas ces derniers jours. Rendre le télétravail obligatoire est donc une mesure inutile et aux effets indirects contre-productifs, à court, moyen et long termes. Il était parfaitement possible de poursuivre sur base des recommandations du Codeco puisque les entreprises respectent le guide sanitaire et que le télétravail n'a jamais cessé d'être fortement privilégié dans toutes les situations où il était possible", ajoute l'UWE. Pour l'UWE, l'obligation de recourir au télétravail ne permettra "aucune avancée en matière sanitaire mais, au contraire, pénalise directement et indirectement l'activité économique". (Belga)