"Le plus grand défi en termes de transport des vaccins est derrière nous", assure Medista

(Belga) "La livraison des doses aux maisons de repos et de soins se déroule dans les délais et sans accrocs", a assuré lundi la société Medista, en charge du transport des vaccins à travers le pays. Bien que la campagne de vaccination à plus grande échelle doit encore débuter, "le plus grand défi en termes de transports est derrière nous", a-t-elle ajouté.

Cette première phase de transport exigeait une organisation pointilleuse. En très peu de temps, des procédures et protocoles ont dû être développés pour les transports en concertation avec des fabricants, experts et hôpitaux jusqu'aux gouvernements et administrations à différents niveaux de pouvoirs, souligne la société. D'ici la fin de la semaine prochaine, la société prévoit d'avoir livré l'ensemble des maisons de repos et de soins du pays une première fois. Parallèlement, les premières maisons de repos fournies recevront leur deuxième livraison dès ce lundi, permettant à leurs résidents de recevoir la seconde injection. "La distribution se déroule sans problème, et les délais de livraison dans les maisons de repos et de soins sont parfaitement respectés", se félicite Medista. "L'élargissement de l'échelle de la campagne de vaccination va progressivement faciliter l'opération logistique, dans la mesure où le nombre de points de livraison va se réduire aux centres de vaccination", indique encore la société. La semaine dernière, Medista a effectué les premiers trajets tests pour la distribution du vaccin Moderna, dont le transport requiert une température de -20°C. "La collaboration avec l'AFMPS, le commissariat coronavirus et la Task Force vaccination pour développer les protocoles adaptés afin d'assurer la distribution se passe très bien. Les nouveaux vaccins vont donc aussi pouvoir être distribués à court terme et à grande échelle", conclut l'entreprise. (Belga)