"Le traité reste incompatible avec la justice climatique et sociale"

(Belga) Plate-forme d'ONG à la pointe de la contestation du CETA, le CNCD-11.11.11 juge que l'avis positif rendu par la Justice européenne sur le système d'arbitrage contesté ne clôt pas le débat.

"Si le CETA et les accords semblables sont compatibles avec le droit, ils restent incompatibles avec les principes de justice climatique et sociale", affirme Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11, dans un communiqué. Il pointe du doigt la possibilité pour un investisseur étranger d'attaquer un État pour expropriation indirecte, en vue de contester des législations sociales, environnementales ou sanitaires adoptées démocratiquement dans l'intérêt général. Dans son avis, la Cour souligne toutefois que le CETA contient des clauses privant lesdits tribunaux de toute compétence pour remettre en cause les choix démocratiquement opérés par un Etat membre dans ces matières. Le CNCD fait valoir les impacts à long terme du CETA. "Le gouvernement canadien utilise le mécanisme de coopération réglementaire pour dénoncer les réglementations en Europe sur le glyphosate en tant que barrière au commerce. Citons encore la loi Hulot en France sur les hydrocarbures, affaiblie à la suite de la menace d'une entreprise pétrolière canadienne d'initier une procédure d'arbitrage pouvant coûter des millions". "Supprimer le système de tribunal d'arbitrage dans le CETA serait un premier pas pour adopter de nouveaux modèles d'accords commerciaux justes et durables, comme le demandent 550.000 citoyens européens dans la nouvelle pétition européenne lancée en janvier, pour un an", selon le CNCD. (Belga)