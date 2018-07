"Mystères aux Tuileries": le Louvre crée un jeu d'aventures

Le musée parisien du Louvre ouvre samedi et pour tout l'été un jeu d'aventures gratuit pour les visiteurs du jardin des Tuileries, entre énigmes et observation.

"Mystères aux Tuileries" part d'une intrigante "colonne de Le Nôtre", l'homme qui dessina les jardins de Versailles.

En ouvrant cette "colonne", en fait un petit meuble, les joueurs trouvent des documents. Ils seront guidés dans différents coins des Tuileries, parmi les statues, les fleurs et les pelouses.

Cette attraction touristique est déjà très fréquentée, mais le jeu emmène dans des endroits que la plupart délaissent.

"Le jardin des Tuileries est plus qu'un simple lieu de passage entre le Louvre et la Concorde (...) L'adventure game permet de découvrir ce lieu d'art et de verdure pour lui-même", dit la directrice des relations extérieures du Louvre, Anne-Laure Béatrix.

Le jeu est gratuit, avec le matériel fourni. Prévu pour les adolescents et les adultes (de deux à quatre joueurs), il dure d'une heure et demi à deux heures. Pas d'effort particulier à fournir: il faut faire travailler ses méninges.

La réservation, obligatoire, se fait sur www.louvre.fr.

Les Tuileries voient passer 14 millions de visiteurs chaque année. Leur conception de jardin à la française par Le Nôtre remonte au règne de Louis XIV, au XVIIe siècle.

Les "escape games", ces jeux où il s'agit de résoudre des énigmes pour s'évader, ont connu ces dernières années une croissance spectaculaire.