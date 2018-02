"Ne rien lâcher": Des agriculteurs bloquent plusieurs axes autour de Toulouse

Des tracteurs sur les autoroutes et des pneus en feu: les agriculteurs protestant contre une réforme européenne des zones défavorisées bloquent mercredi plusieurs axes routiers et ferroviaires autour de Toulouse pour maintenir la pression avant une importante réunion à Paris.

"Il faut impérativement éviter Toulouse et Montauban aujourd'hui", indique Vinci Autoroutes. Des responsables syndicaux menacent de faire mouvement à partir de 14H00 pour bloquer, comme la semaine dernière, la Ville rose, quatrième agglomération de France et siège mondial d'Airbus.

Les agriculteurs en colère sont sur l'autoroute A31 (entre Toulouse et Narbonne) à hauteur du village d'Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne), a constaté un journaliste de l'AFP. Une vingtaine de tracteurs et de camions stationnent sur la voie où deux feux de pneus et de palettes ont été allumés.

Les rails de sécurité ont été démontés pour installer le barrage. Une cinquantaine d'agriculteurs sont présents sur les voies de circulation. Ils ont également bloqué la voie de chemin de fer (entre Toulouse et Narbonne) passant à proximité. Des blocages ont également lieu sur l'A64 et l'A66.

Sophie Maniago, une des responsables de la FDSEA11 (Aude), agricultrice à Fonters-du-Razès, dénonce la dernière cartographie présenté en décembre par le ministère, où des zones comme la sienne ne seront plus considérées comme défavorisées.

"En zone défavorisée, nous devons acheter des tracteurs à 20 ou 30 chevaux plus puissants pour pouvoir travailler. Nous avons des rendements inférieurs et des coûts supérieurs. Sans aide, c'est la désertification", a-t-elle insisté.

"Pour le moment, on est très motivés à ne rien lâcher. C'est la mort des exploitations, nous aurions des pertes entre 8.000 et 10.000 euros. Ce sont des territoires qui se referment, qui vont se désertifiés, des villages qui vont mourir", a-t-elle ajouté.

"Toute l’économie derrière comme l'agrotourisme risque de disparaître avec la fin de ces exploitations" a-t-elle déclaré.

A l'entrée de la localité d'Avignonet-Lauragais, une centaine de manifestants se sont rassemblés sur la route avec une cinquantaine de tracteurs, camions et autres voitures. "Qu'on nous laisse travailler et produire français", indique une pancarte sur un tracteur.

La FRSEA et les Jeunes Agriculteurs de plusieurs départements du Sud-Ouest contestent depuis plusieurs jours le projet européen de redécoupage des zones défavorisées qui doit entrer en vigueur au printemps et pourrait amputer les revenus de nombreux exploitants.

- sentiment d'injustice -

Dans le Tarn-et-Garonne, épicentre de la colère, l'ensemble des services de transport scolaire a été annulé pour la journée de mercredi en raison d'importantes perturbations attendues.

En Nouvelle-Aquitaine, le mouvement se concentre essentiellement sur le Lot-et-Garonne, avec depuis 10h00 environ 200 agriculteurs, de la Coordination rurale 47, déployés sur tout le département.

Plusieurs barrages de ballots de paille, de pneus en feu, de tracteurs et de bennes agricoles ont été disposés aux entrées des villes d'Agen et de Marmande, ainsi que sur plusieurs accès à l'A 62.

Le ministre Stéphane Travert doit réunir mercredi le groupe de travail national sur les zones défavorisées en vue de proposer à la mi-février une nouvelle carte.

Des délégations d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, les deux régions les plus touchées, doivent aussi rencontrer le ministre mercredi après-midi à Paris, selon les syndicats.

"A 14h00, c'est le départ vers Toulouse pour bloquer la rocade. L'objectif est d'être à 16h00, heure de la réunion à Paris, à l'arrêt sur la rocade", a indiqué à l'AFP Luc Mesbah, un des responsables de la FDSEA31.

"Il y a un sentiment d'injustice", a insisté Philippe Jougla, président de la FRSEA Occitanie, qui fait partie de la délégation se rendant au ministère. Selon lui, quelque 500 communes d'Occitanie pourraient sortir de la carte des zones agricoles défavorisées.

"Derrière les critères européens, il y a des marges de manoeuvre nationales", a-t-il souligné, précisant que le Sud-Ouest de la France était le "grand perdant" de la nouvelle carte alors que la Manche et l'Orne s'en sortent mieux.