"Plus il y a de vaccins, mieux c'est"

(Belga) "Ce n'est pas vraiment une compétition. Nous avons besoin de plus d'un vaccin, de plus de deux vaccins, si nous voulons vraiment vacciner rapidement et globalement la population", a estimé lundi soir Iskra Reic, vice-présidente d'AstraZeneca en charge de l'Europe et du Canada, au cours d'une interview accordée à l'agence Belga.

AstraZeneca et l'Université d'Oxford ont publié lundi matin des résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil de leur candidat vaccin contre le Covid-19. L'efficacité du vaccin est de 90% si l'on inocule en deux temps: une demi-dose d'abord, avant une dose complète un mois plus tard. Elle tombe à 62% si la vaccination consiste en deux injections d'une dose complète. Ce sera à l'Agence européenne des médicaments de trancher, "elle dispose de toutes les données intérimaires", rappelle Mme Reic. Cent trente-et-un cas de Covid-19 ont été rapportés dans l'étude au 4 novembre, date à laquelle les données présentées lundi ont été compilées. "Mais il n'y a eu aucun cas sévère, ni d'hospitalisation, donc on peut parler d'une efficacité de 100% dans ce sens-là", se réjouit Iskra Reic. Les prochaines données devraient être encore plus significatives, puisque l'incidence au Royaume-Uni - l'un des pays où se déroule l'étude - a fortement augmenté depuis cette date, relève-t-elle encore. AstraZeneca et l'Université d'Oxford sont le troisième acteur à présenter leurs résultats intermédiaires de phase III, après Pfizer/BioNtech et Moderna un peu plus tôt. Un léger retard qui n'inquiète pas AstraZeneca: "Ce n'est pas une compétition (...) plus il y a de vaccins, plus il y a de capacités de fabrication et de distribution, mieux c'est pour résoudre la situation et contrer l'impact du Covid-19" sur nos sociétés, affirme Iskra Reic. (Belga)