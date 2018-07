"Retour à la normale" chez Brussels Airport

(Belga) Les avions décollent et atterrissent normalement vendredi à Brussels Airport, a indiqué un porte-parole. L'espace aérien belge avait été provisoirement fermé jeudi pendant une heure et demie à la suite d'un problème technique survenu chez Belgocontrol, en charge du contrôle du trafic aérien belge. L'incident avait provoqué l'annulation et la déviation de plusieurs vols.

A Brussels Airport, 26 vols au départ ont dû être annulés jeudi. Une trentaine de vols à l'arrivée ont été supprimés dont cinq ont été déviés vers d'autres aéroports, précise la porte-parole Nathalie Pierard. Par ailleurs, presque tous les vols prévus entre 16h00 et 20h00 ont enregistré des retards. L'aéroport avait prévu deux locaux pour accueillir les voyageurs la nuit mais seuls trois personnes en ont profité. Ceux qui ont laissé leur bagage à l'aéroport peuvent venir le chercher ou leur valise leur sera renvoyée. (Belga)