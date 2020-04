"Un visionnaire en matière d'énergie en Belgique", selon le groupe Engie

(Belga) Le groupe énergétique Engie salue avec émotion la mémoire de Philippe Bodson et "exprime ses condoléances sincères et émues à sa famille", indique un communiqué de l'entreprise à propos de l'ancien patron de la FEB dont on a appris samedi le décès des suites du coronavirus. "Leader charismatique et bouillonnant d'idées, il a préparé le Groupe et ses équipes à la libéralisation du marché de l'énergie. Philippe Bodson a sans aucun doute été l'un des visionnaires en matière d'énergie en Belgique", dit encore le communiqué.

"En Belgique, il a permis de réaliser la fusion des trois sociétés historiques qu'étaient Intercom, Ebes et Unerg pour créer Electrabel, un champion européen de la production d'électricité et de la vente d'énergie", poursuit Engie. "Dans ses fonctions de patron de Tractebel, Philippe Bodson a été la cheville ouvrière de l'internationalisation du Groupe avec le développement de ses activités en Europe et au grand international à partir de son ancrage belge", conclut le communiqué.