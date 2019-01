133 millions de titres-services utilisés en 2018

(Belga) En 2018, 133 millions de titres-services ont été utilisés en Belgique, soit 2,5% de plus qu'en 2017, selon des chiffres de la fédération sectorielle Federgon.

En Flandre, 85,7 millions de titres-services ont été utilisés (+3,1%), 31,4 millions en Wallonie (+1,5%) et 15,9 millions dans la Région de Bruxelles-Capitale (+1%). "Nous pouvons conclure que le marché arrive progressivement à maturité, avec une croissance encore à peine plus élevée que la croissance économique", constate Federgon. Un titre-services coûte neuf euros pour une heure, sans compter la déduction régionale. Dans un memorandum présenté en juillet 2018, Federgon proposait de coupler le prix du titre-service à l'inflation et suggérait de supprimer la limitation du nombre de titres-services que l'on peut acheter par an, en la couplant à une augmentation du prix du titre au-delà de 500 unités commandées (à 11 euros par exemple). La fédération de prestataires souhaitait aussi voir les activités titres-services élargies aux petits travaux d'habitation ou de jardin. (Belga)