140 passagers de Brussels Airlines bloqués à Tel Aviv en raison d'un problème technique

(Belga) Quelque 140 passagers de la compagnie aérienne Brussels Airlines sont bloquées depuis près de deux jours à Tel Aviv (Israël) à cause d'un problème technique sur l'appareil qui doit les ramener à Bruxelles. Plusieurs passagers ont signalé l'incident, qui a été confirmé par la porte-parole de la compagnie Wencke Lemmes.

"Le radar météorologique situé sur le nez de l'appareil est défectueux et la réparation prend malheureusement plus de temps que prévu. Nous espérions décoller ce lundi, mais ce ne sera pas le cas", a indiqué Mme Lemmes. La porte-parole souligne que Brussels Airlines fait tout ce qui est possible pour trouver une solution pour les passagers, notamment via des réservations sur des vols d'autres compagnies quand cela est possible. Une prise en charge à l'hôtel est également assurée. Brussels Airlines espère que le vol pourra finalement être opéré demain/mardi. (Belga)