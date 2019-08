Deux curateurs ont été désignés pour gérer la faillite de Carimat

Comme annoncé lors de l'audience de vacation de mardi matin, le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon a prononcé la faillite et désigné deux curateurs dans le dossier du groupe Carimat (Wauthier-Braine). Employant une centaine de travailleurs via plusieurs sociétés, la firme spécialisée dans la vente de matériaux de construction avait annoncé lundi à son personnel son intention de faire aveu de faillite.

En parallèle, cinq sociétés créancières de Carimat ont saisi le tribunal de l'entreprise pour lui demander, mardi, de prononcer la faillite de Carimat Matériaux, de Carimat Prefab et d'UTMS SA.

La société Carimat n'avait envoyé aucun avocat à l'audience de mardi matin à Nivelles: ses adversaires ont informé le président qu'ils avaient eu des contacts mais que le groupe avait indiqué qu'il n'y aurait personne pour le représenter, vu l'intention de la direction de faire aveu de faillite dans la journée.

Dans ces conditions, le président avait annoncé un jugement dans la journée pour désigner un ou plusieurs curateurs, ainsi qu'un juge commissaire.Ce jugement a été rendu. Il désigne Me Christophe Chardon comme curateur pour Carimat Matériaux tandis que son collègue Me Antoine Braun se chargera des dossiers concernant UTMS SA et Carimat Prefab.