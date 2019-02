2019 sera l'année de la 5G, de l'impression 3D et des enceintes intelligentes

(Belga) La 5G, l'impression 3D et les enceintes intelligentes figureront parmi les innovations technologiques de 2019, annonce le cabinet d'audit et de conseil Deloitte dans la 18e édition de son rapport annuel sur les prévisions en matière de technologie, médias et télécommunications.

Deloitte s'attend à ce que les réseaux mobiles de la 5ème génération (5G) se généralisent à l'échelle mondiale. Ces réseaux offriront des connexions plus rapides et des opportunités de revenus pour les entreprises de télécommunications. "Aujourd'hui, 72 opérateurs testent cette offre. Selon les prévisions de Deloitte, 25 opérateurs mobiles lanceront un service 5G en 2019 et ce nombre devrait doubler d'ici à 2020. En Belgique, les opérateurs mobiles ont annoncé qu'ils déploieraient des réseaux 5G en 2020 et en 2021. Près de la moitié des consommateurs belges choisiraient de passer au réseau 5G. Mais seuls 13% le feront dès que ces réseaux seront mis à disposition", explique Vincent Fosty, expert en télécommunications, médias & divertissements chez Deloitte Belgique. Le cabinet d'audit et de conseil table sur des ventes de téléphones 5G à hauteur d'un million d'unités en 2019 et de 15 à 20 millions d'unités d'ici à 2020. L'impression 3D a atteint un certain degré de maturité et devrait également décoller cette année. La vente d'imprimantes 3D destinées aux entreprises, ainsi que leurs supports et services, dépassera les 2,7 milliards de dollars en 2019 pour culminer à 3 milliards de dollars en 2020, soit une progression annuelle de 12,5%, prédit Deloitte alors que la liste des objets qui se prêtent à une impression 3D a plus que doublé au cours des cinq dernières années. L'année qui commence devrait aussi voir l'extension du marché des enceintes intelligentes. Selon les estimations de Deloitte, les appareils comme Google Home et Amazon Alexa devraient générer quelque 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde en 2019, soit près de deux fois plus qu'en 2018. "En Belgique, ces équipements restent marginaux pour l'instant: seuls 3% des Belges utilisent un haut-parleur intelligent. Mais 26% des Belges utilisent des assistants vocaux sur leur smartphone et un quart d'entre eux le font quotidiennement. Il ne s'agit donc que d'une question de temps", constate Deloitte. Dans le monde des affaires, Deloitte prévoit que les entreprises feront de plus en plus appel à des logiciels et services d'intelligence artificielle en cloud (informatique en nuage). (Belga)