2020, année de tous les records pour les paiements électroniques

(Belga) Les Belges ont massivement payé de façon mobile et sans contact en 2020, selon les résultats annuels de Bancontact Payconiq Company publiés mardi.

L'an dernier, 1,65 milliard de transactions ont été effectuées avec la carte Bancontact ou l'application Payconiq. Il s'agit d'une hausse de 10% par rapport à l'année précédente, relève l'entreprise. "C'est surtout la part des paiements mobiles et sans contact qui a fortement progressé au cours de l'année 2020", relève-t-elle. "Au total, les Belges ont utilisé leur smartphone 125 millions de fois pour payer de façon mobile avec l'appli Payconiq by Bancontact (ou une appli bancaire qui offre les solutions de paiement Bancontact et/ou Payconiq), soit 11 paiements mobiles par Belge. Ce qui représente une hausse de 88% par rapport à 2019." Pour les paiements en ligne, les transactions avec un smartphone ont été largement plébiscitées (68% du total, contre 58% l'année d'avant), à tel point que "le lecteur de carte s'apparentera bientôt à une relique du passé", professe Bancontact Payconiq Company. Hors ligne, les paiements par carte se font de plus en plus sans contact. L'an dernier, 442 millions de paiements sans contact avec la carte Bancontact ont été effectués, soit une explosion de l'ordre de 283% par rapport à 2019. Un peu moins de la moitié, 42%, de l'ensemble des paiements par carte Bancontact se font désormais sans contact. "Il semble donc bien que la crise du coronavirus ait profondément bouleversé nos habitudes de paiement: moins en liquide, plus sans contact avec la carte ou notre smartphone", conclut l'entreprise. (Belga)