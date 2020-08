23 personnes ont perdu la vie en 2019 dans un accident dans les chantiers routiers

(Belga) En 2019, 23 personnes ont perdu la vie dans un accident survenu dans une zone de travaux, soit sept de plus qu'en 2018, écrit le groupe Sudpresse mercredi. C'est la pire année depuis au moins cinq ans.

"Au total, on a recensé 785 accidents corporels l'an dernier, soit une moyenne de plus de deux par jour avec un tué ou un blessé. Sur les cinq dernières années, le nombre d'accidents est en hausse de 5%", explique Benoît Godart sur la base d'une nouvelle analyse statistique menée par l'institut Vias. En regardant les chiffres au niveau des régions, on s'aperçoit que 16 des 23 décès sont survenus sur le sol wallon: 7 dans un chantier autoroutier et 9 dans un chantier routier. Pour la Flandre, c'est respectivement 0 et 7. Il faut dire qu'il y a deux fois plus de sinistres sur les autoroutes wallonnes (135) que sur leurs homologues flamandes (63). Les données statistiques de Vias révèlent un autre élément pour ce qui est des autoroutes: dans plus de 4 accidents sur 10 ayant lieu dans un chantier (43%), un camion est impliqué. (Belga)