7 entreprises fermées par l'inspection pour non-respect des mesures de prévention

L'inspection du travail a reçu entre le 23 et le 25 mars 176 plaintes relatives aux mesures de prévention imposées dans le cadre de l'épidémie. Un contrôle téléphonique a été effectué auprès de 245 entreprises, et les inspecteurs ont rendu visite à 96 sociétés. Des effractions ont été constatées chez 84 d'entre elles. Septante-sept entreprises ont reçu un avertissement et devront fermer leurs portes si une nouvelle plainte les concerne. Dans une large proportion, un délai leur a été imposé pour se mettre en ordre. Dans le cas de sept entreprises, l'inspection a toutefois noté qu'aucune mesure n'avait été prise, elles ont donc été ordonnées de fermeture. "Nous savons qu'il y a beaucoup d'entreprises qui respectent avec soin les mesures de prévention, mais les plaintes sont alarmantes et les résultats des contrôles ne sont pas bons", a commenté la ministre Nathalie Muylle (CD&V). "Aller travailler est très important, mais cela doit se passer de manière sûre (...). La situation est trop grave que pour faire preuve de nonchalance avec la santé des personnes sur le lieu de travail", ajoute-t-elle. (Belga)