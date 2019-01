A Boston, un défilé de mode contre les armes à feu

Des proches de victimes de fusillades dans un défilé de mode: plusieurs dizaines de personnes ont été mannequin d'un jour dimanche à Boston, pour éviter la banalisation et l'oubli.

La militante Asia Jackson, organisatrice de l'événement avec l'association "We Are Better 2gether", a réuni dimanche plusieurs stylistes locaux pour ce défilé dont le produit ira à divers organisations de soutien aux proches de victimes.

Quelque 48 personnes ont été tuées par balle à Boston en 2018, soit un peu plus que l'année précédente (45) et sensiblement plus que la moyenne des cinq dernières années (37), selon des chiffres publiés par la police de la ville.

L'essentiel des homicides est concentré dans les quartiers de Roxbury, Mattapan et Dorchester, à forte population noire.

"Ils ont adoré l'idée", a expliqué Asia Jackson au sujet des proches de personnes tuées par balle, auxquels elle avait soumis l'idée de ce show hors norme. "Personne ne l'avait encore fait."

"Nous voulions qu'ils représentent leurs proches disparus, qu'ils viennent au défilé et en fassent partie", a-t-elle poursuivi.

Ces mannequins d'un jour, de tous âges et toutes morphologies, ont défilé dimanche dans une ambiance festive, dans une salle pleine à craquer du centre-ville de Boston.

"Cela a montré aux gens qu'il y a d'autres moyens de se battre que de recourir à la violence", a expliqué Ebony LePenn, dont le mari Anthony Clay a été tué par balle en 2016. "D'autres moyens d'exprimer ses émotions".

Elle se dit favorable à un renforcement de la législation sur le contrôle des armes à feu qui toucherait avant tout les fabricants et les conditions de commercialisation.

L'événement de dimanche était aussi un moyen, a-t-elle expliqué, "de montrer qu'on ne nous oublie pas et qu'on pense aussi encore à nos proches".