A Gênes, le nouveau pont prend forme et la cité renaît

Un peu plus d'un an après l'écroulement du pont Morandi de Gênes qui avait fait 43 morts, un tronçon de 50 mètres du nouveau viaduc dessiné par Renzo Piano a été posée mardi, "symbole de la renaissance" d'une cité meurtrie.

Une portion d'environ 1,2 kilomètre de ce viaduc enjambant la cité portuaire s'était effondrée le 14 août 2018 pour une raison encore indéterminée.

Deux enquêtes sur la tragédie se poursuivent mais, selon le Mouvement 5 Étoiles (M5S) membre de l'alliance au pouvoir, la catastrophe serait due à des négligences dans la maintenance du pont commises par son gestionnaire, une filiale du groupe Atlantia (famille Benetton), premier concessionnaire autoroutier d'Italie.

En parallèle, "une procédure est en cours pour rendre caduque la concession", a confirmé le Premier ministre Giuseppe Conte, venu pour la pose de la première portion du nouveau pont. Des propos qui ont fait chuter en bourse le titre Atlantia (jusqu'à -3,5% en cours de séance).

C'est au son des sirènes qu'ont débuté à 10H11 locales (09H11 GMT) les opérations, lorsque deux grues géantes ont déposé une plateforme de 550 tonnes sur les nouvelles piles 5 et 6 du pont. Une fois achevé, l'ouvrage d'art mesurera 1.067 mètres de long.

"Gênes est le symbole d'une renaissance. (...). Cette renaissance est en train de se concrétiser grâce à l'esprit d'équipe entre public et privé qui peut offrir de grandes choses au pays", a déclaré le chef du gouvernement.

La construction du nouveau viaduc, dont l'achèvement est prévu d'ici fin 2019 pour une entrée en service en avril 2020, a été confiée au consortium "PerGenova" ("Pour Gênes"), alliance du numéro un italien de BTP, Salini Impregilo, et de la filiale ingénierie du groupe naval Fincantieri.

- 43 antennes lumineuses -

Blanc et profilé, il aura la forme de la carène d'un bateau et sera surmonté de 43 antennes lumineuses, soit le nombre de personnes décédées - dont trois enfants - dans la catastrophe du pont Morandi.

"Les victimes restent avec vous, les déplacés (les centaines d'habitants délogés, ndlr) restent avec vous" mais c'est "un moment de rédemption", a déclaré l'architecte, interviewé par l'AFP TV.

Pour Renzo Piano, dont c'est la ville natale, "Gênes est une ville forte, une ville résistante dans tous les sens du terme. Superbe et fière, elle garde la tête haute".

Il a aussi salué le travail de "l'armée d'ouvriers et techniciens" mobilisés pour ces travaux "acrobatiques": "sur ce chantier, tout est extraordinaire, des démolitions à la reconstruction. Avez-vous vu ces deux grues ? Elles peuvent transporter jusqu'à 600 tonnes chacune".

Au total, le pont sera constitué de 19 plateformes de 26 mètres de large: 14 de 50 mètres de long comme celle posée mardi, 3 de 100 mètres de long qui se trouveront au centre du pont, et 2 de 67 mètres.

Selon Nicola Meistro, le patron du consortium Pergenova, "le pont est construit avec les meilleures technologies de surveillance, dynamiques et structurelles, avec des contrôles continus prévus pendant la phase de construction et plus tard quand il sera en service". Il est doté notamment de robots latéraux pour l'entretien de base et de caméras pour inspecter en permanence la structure.

"A partir d'aujourd'hui, les Gênois et les touristes verront une première portion du pont qui continuera de grandir jusqu'à relier les deux extrémités de la vallée", s'est réjoui dans un discours le maire de Gênes, Marco Bucci.

A ses yeux, la reconstruction du pont ne symbolise pas uniquement la résilience après la tragédie. C'est également "la démonstration, qu'ensemble nous pouvons faire de belles choses, ambitieuses et dans les délais appropriés".

Le maire a rappelé le glorieux passé d'exploration maritime de la République de Gênes (du 11e au 18e siècle). "C'est un grand signal car la richesse nous est arrivée par mer et de la mer", a-t-il dit.

Ce pont, situé sur le trajet de l'autoroute reliant l'Italie et la France, est stratégique pour le commerce, le tourisme et la circulation dans cette grande ville portuaire.