A l'heure des grands départs en vacances, la France rurale et l'étranger attirent

L'heure des grands départs en vacances a sonné et malgré quelques angoisses liées à de possibles nouvelles grèves aux aéroports le weekend prochain, les Français sont nombreux à mettre le cap vers l'étranger cette année, profitant de la levée des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Et dans un contexte où l'inflation pèse sur le budget de nombreux foyers, les vacances en France, notamment au vert, continuent d'avoir la cote.

"Les gens ne souhaitent pas se priver de vacances. Pour encaisser le choc inflationniste, soit ils puisent dans leurs économies, soit ils cherchent des moyens pour partir malgré tout, peut-être moins loin, dans des destinations plus abordables", résume à l'AFP Xavier Rousselou, porte-parole d'Abritel, plateforme de locations entre particuliers.

Au total, "34 millions de nos concitoyens envisagent de partir en juillet-août. C'est près de 2 millions de plus qu'avant la crise", relevait dimanche Didier Arino, le directeur général du cabinet Protourisme, sur Europe 1. "Les voyants sont au vert, à l'exception des problèmes de transport et de personnel".

Après l'annulation de quelque 150 vols entre jeudi et samedi derniers à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, touché par un conflit social, d'autres perturbations sont à craindre pour le weekend de démarrage des vacances scolaires. Un nouveau préavis de grève a été déposé par les pompiers à partir du vendredi 8 juillet 05H00 et jusqu'au dimanche 10 à minuit.

Et ce, alors que les aéroports feront le plein, Air France anticipant notamment "une reprise forte" cet été.

Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage (agences de voyage), redoute "des problèmes épouvantables dans le transport aérien, de disponibilité, de régularité et d'attente dans les aéroports, à cause des grèves annoncées", mais aussi "du manque de personnel et du manque d'anticipation de la situation".

Destinations privilégiées à l'étranger, l'Espagne et la Grèce arrivent en tête, suivies par l'Italie, la Turquie ou encore la Tunisie. "Les Etats-Unis et le Canada marchent aussi très fort, tout comme l'Amérique centrale", détaille-t-il. Les réservations en agences de voyage ont augmenté "de 8% pour juillet-août en nombre de dossiers et de 20% en chiffre d'affaires par rapport à 2019".

- Plus près et moins cher -

Du côté des vacances en France, le littoral reste en tête des demandes sur Abritel. Mais "les destinations rurales, pas forcément loin des grandes villes, de plus grande proximité" sont aussi très prisées, comme "la moyenne montagne, le Jura, le Cantal, la Haute-Loire ou la Bourgogne", indique Xavier Rousselou.

"La tendance à partir à la campagne, très significative lors des premiers déconfinements pour avoir de l'espace et du calme, se renforce et s'ancre. (...) Par goût, mais avec peut-être aussi un facteur budget: au lieu de faire deux fois le plein de carburant, on ne le fera qu'une fois", dit-il. "Et une location à la campagne est souvent, à prestation équivalente, moins chère que les grandes destinations littorales".

"La question du pouvoir d'achat et de la recherche d'un très bon rapport qualité/prix" se voit aussi dans les réservations au camping, relève Nicolas Dayot, président de la fédération de l'hôtellerie de plein air (FNHPA). Les deux premières semaines de juillet, habituellement moins demandées et moins chères que fin juillet ou début août, "sont déjà très bien réservées dans de très nombreux campings, voire complètes".

Et "les emplacements +nus+ pour tentes, camping-cars et caravanes" ont beaucoup séduit, souligne M. Dayot, selon qui "les classes populaires recherchent des vacances à des prix très efficaces". Il estime que 2022 pourrait être une année "record" dans les campings.

Le numéro un européen des résidences de loisirs Pierre et Vacances prévoit "des taux d'occupation de plus de 90%", mieux qu'avant la crise. "On fait le plein parce que cet été [...] les Français ont envie de repartir en vacances, mais ils veulent repartir près de chez eux, parce qu'il y a des risques sanitaires, des contraintes économiques, une conscience écologique aussi", estimait le directeur général de Pierre et Vacances - Center Parcs, Franck Gervais, récemment sur BFMTV.

Côté transports, la SNCF table sur un "été record", le niveau de réservations dépassant fin juin de 10% celui, déjà record, de 2019 à la même date. Pour la plateforme BlaBlaCar, l'activité de 2022 devrait se rapprocher de celle de 2019, avec 4,5 millions de voyageurs attendus cet été sur son réseau de co-voiturage et de bus.