"C'est l'enfer ici": un 5ème corps retrouvé à Marseille, la tragédie aurait-elle pu être évitée?

Les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ont continué toute la nuit, après l'effondrement lundi de plusieurs immeubles vétustes dans le centre-ville de Marseille, une catastrophe qui a fait au moins cinq morts. Certains acteurs locaux estiment que la tragédie aurait pu être évitée.

Les recherches pour retrouver d'éventuels survivants ont continué toute la nuit, après l'effondrement lundi de plusieurs immeubles vétustes dans le centre-ville de Marseille, une catastrophe qui a fait au moins cinq morts.

Engagés dans une course contre la montre, les sauveteurs vont continuer mercredi à fouiller l'imposant tas de décombres provoqué par l'effondrement de deux immeubles, lundi matin, dans le quartier très populaire de Noailles, dans l'hyper-centre de Marseille.





Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent

Cinq corps, deux femmes et trois hommes dont le dernier a été retrouvé mercredi vers 06H00, ont été sortis des décombres, mais les autorités craignent de trouver encore d'autres victimes.

"Très, très vraisemblablement cinq personnes", ainsi que "trois visiteurs" se trouvaient dans l'un des immeubles effondrés, au numéro 65 rue d'Aubagne, a précisé mardi soir le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux, alors que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent avec le temps.

Mardi soir les corps n'avaient pas encore pu être identifiés. Si ces victimes figurent parmi les personnes dont on est sans nouvelle, encore trois personnes pourraient se trouver sous les décombres.

Il y a "peu de chance que l'on puisse trouver des poches de survie", avait prévenu dès lundi soir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, l'effondrement d'un troisième immeuble, au 67 de la rue, en fin d'après-midi lundi, ayant écrasé les gravats du matin.

Dès la catastrophe, les autorités avaient annoncé que les recherches pourraient durer plusieurs jours, les décombres qui se sont entassés ayant atteint jusqu'à 15 mètres.

Une pelleteuse prête main forte aux secouristes pour dégager les débris les plus gros tandis que des équipes cynophiles avec des chiens spécialisés gravissent les monticules à la recherche d'indices. Mais les pluies diluviennes qui se sont abattues lundi soir et mardi matin ont ralenti la progression des secours et augmenté les risques.





105 personnes évacuées

Par petits groupes, de nombreux habitants des immeubles contigus ont pu accéder mardi après-midi à leurs logements afin de récupérer des affaires personnelles, mais il leur a été interdit de séjourner dans les immeubles par mesure de sécurité, a précisé le préfet de région Pierre Dartout.

Cent cinq personnes évacuées par mesure de sécurité ont été relogées dans 60 chambres d'hôtels du centre-ville, a indiqué la mairie, pointée du doigt par les habitants de la rue d'Aubagne qui fustigent le mauvais état des immeubles.

Parmi ceux qui se sont effondrés, le 63 était "fermé et muré", selon la mairie, qui l'avait racheté après avoir pris un arrêté de péril en 2008. Tout comme le 67, abandonné et muré depuis l'été 2012.

En revanche, au numéro 65, 9 appartements sur 10 étaient habités. En copropriété, il avait fait l'objet le 18 octobre "d'une expertise des services compétents qui avait donné lieu à la réalisation de travaux de confortement permettant la réintégration des occupants", a assuré la mairie.





Des logements insalubres?

"C'est l'enfer ici, ils savent que c'est de la merde et des gens meurent pour rien", a dénoncé mardi auprès de l'AFP Toufik Ben Rhouma, un habitant, estimant que les effondrements sont "100% de la faute de la mairie".

"C'est plein de cafards. Il y a des dégâts sur le plafond de l'eau qui coulait. Tout cela, la mairie le savait. J'ai fait venir quelqu'un (de la mairie NDLR) il y a moins d'un an grâce à l'assistante sociale. Mais le propriétaire a des connaissances à la mairie, alors ils n'ont rien fait", a quant à elle accusé Anissa Ali Souali qui loue un studio avec son mari et ses trois enfants dans la rue.

La mairie qui a avancé l'hypothèse des fortes pluies des derniers jours pour expliquer la catastrophe, s'est défendue en soulignant "l'énorme travail" fait (pour) l'éradication de l'habitat indigne".

La municipalité a engagé depuis 2011 un vaste plan de requalification du centre-ville, mais sans pouvoir véritablement remédier au problème. Selon un rapport remis au gouvernement en 2015, le logement indigne menace la santé ou la sécurité de 100.000 habitants de Marseille.