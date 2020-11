Wall Street dopée par l'annonce de Moderna sur un vaccin

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 4 novembre 2020Kena Betancur

La Bourse de New York était portée, lundi en début de séance, par l'annonce de la société de biotechnologies Moderna que son vaccin était efficace à 94,5% contre le Covid-19.

Vers 15H30 GMT, le Dow Jones Industrial Average (DJIA) s'appréciait de 1,29% à 29.860,04 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,93% à 3.618,39 points, les deux indices s'orientant vers de nouveaux records.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,66% à 11.907,33 points.

"Moderna est devenue la dernière entreprise à annoncer un vaccin efficace, donnant le coup d'envoi à ce qui ressemble à une répétition de ce qu'il s'est passé lundi dernier quand le marché a grimpé après l'annonce de Pfizer et BioNtech sur un vaccin", note JJ Kinahan de TD Ameritrade.

Les laboratoires américain et allemand avaient alors affirmé que le vaccin qu'ils développent conjointement réduisait de 90% le risque de contracter la maladie.

Comme avec cette annonce la semaine dernière, les progrès rapportés lundi par Moderna, dont l'action prenait 6,10%, profitaient aux sociétés dépendantes d'un redémarrage de l'économie: la compagnie aérienne United Airlines (+6,39%), le croisiériste Carnival (+10,93%) ou encore le groupe d'hôtels et de casinos MGM Resorts International (+3,32%) étaient tous en hausse.

En revanche, dans le secteur technologique, plusieurs entreprises ayant profité des confinements et de la généralisation du travail à domicile se repliaient, dont la plateforme de visioconférences Zoom (-2,41%).

Malgré l'optimisme général du marché et l'espoir d'un vaccin prochainement disponible, plusieurs analystes appelaient à rester prudents.

"Il y a encore beaucoup de sujets d'inquiétudes au moment où les cas de contaminations flambent et où de plus en plus d'Etats américains évoquent la possibilité de fermer leur économie", indique M. Kinahan.

"Des confinements pourraient tout à fait continuer d'affecter le marché et peser sur les résultats financiers à court terme", ajoute-t-il.

- 5e banque américaine -

Plusieurs groupes de la grande distribution doivent d'ailleurs faire part cette semaine de leurs profits et chiffres d'affaires trimestriels, dont Walmart (+1,01%), Target (+0,79%) et Home Depot (+0,92%).

Ce dernier a annoncé lundi l'acquisition prochaine pour environ 8 milliards de dollars du distributeur HD Supply, une opération lui permettant de devenir leader dans les services après-vente.

Parmi les autres valeurs, l'action du groupe américain PNC Financial Services (+2,91%) montait après l'annonce du rachat pour près de 12 milliards de dollars de la filiale aux Etats-Unis de la banque espagnole BBVA (+16,58%), un accord devant donner naissance à la cinquième banque des Etats-Unis.

Le groupe immobilier Simon Property Group (+8,37%), spécialisé dans la gestion de centres commerciaux, s'appréciait après avoir confirmé le rachat de son concurrent Taubman Centers (+8,21%) au prix de 43 dollars par action, inférieur à celui de l'accord initial conclu en début d'année.

Au rang des indicateurs, la croissance de l'activité manufacturière dans la région de New York a encore ralenti en novembre, les conditions économiques restant difficiles dans la capitale économique du pays, confrontée à une nouvelle hausse des cas de Covid-19, selon l'indicateur mensuel Empire State publié par la Fed lundi.