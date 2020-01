A Wall Street, le Dow Jones chute avec les craintes grandissantes sur le coronavirus

Wall Street baisse fortement en cours de séance, les acteurs du marché se montrant de plus en plus inquiets face à l'épidémie de coronavirusJohannes EISELE

L'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, baissait fortement vendredi en cours de séance, les acteurs du marché se montrant de plus en plus inquiets face à l'épidémie de coronavirus.

Aux alentours de 19H15 GMT, le Dow Jones cédait 1,85%, à 28.325,79 points, après avoir lâché plus de 2% quelques minutes auparavant.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, abandonnait 1,27%, à 9,180,84 points, et l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,53%, à 3.233,32 points.

Les trois principales compagnies aériennes américaines (United Airlines, Delta Air Lines et American Airlines) ont annoncé vendredi suspendre leurs vols vers la Chine après une recommandation du département d'Etat, jeudi soir, enjoignant les ressortissants américains à ne pas se rendre dans le pays où est apparu le nouveau virus.

"Ce que les marchés observent lors des épidémies, c'est la durée et la direction. Si de nouveaux cas sont décelés aux Etats-Unis, cela va renforcer les craintes", observe Quincy Krosby, de Prudential.

La Chine a fait état vendredi de 43 nouveaux décès en 24 heures, soit un bilan total de 213 morts. Et le nombre de patients contaminés approche 10.000 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).

De nombreux cas ont également été déclarés dans d'autres pays, dont les Etats-Unis.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi que l'épidémie était "une urgence de santé publique de portée internationale".

A la Bourse new-yorkaise, les majors pétrolières étaient particulièrement à la peine. Exxon Mobil et Chevron, qui ont par ailleurs publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, abandonnaient chacune plus de 4%.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine accentuait son repli, s'établissant à 1,531% contre 1,586% la veille à la clôture.