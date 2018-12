A Wall Street, le Dow Jones creuse ses pertes et lâche 2%

La Bourse de New York ouvre en baisse une semaine dominée par la FedBryan R. Smith

A Wall Street, l'indice Dow Jones creusait ses pertes à quelques minutes de la clôture, victime d'inquiétudes croissantes des investisseurs quant à un ralentissement de l'activité américaine.

Vers 20H45 GMT, l'indice vedette de Wall Street abandonnait 2,37%, à 23.529,76 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait de son côté 2,60%, à 6.731,09 points.

L'indice élargi S&P 500 cédait 2,38% à 2.538,18 points.

"L'oeil du cyclone des inquiétudes vient de la crainte que la croissance américaine ne ralentisse l'an prochain", a observé Karl Haeling, de LBBW.

Cette crainte a précipité la chute des marchés en fin de semaine dernière et venait à nouveau faire plonger les indices lundi alors que deux indicateurs américains, l'activité manufacturière dans la région de New York et l'humeur des constructeurs immobiliers, ont déçu les observateurs.

De plus, certains groupes subissaient de fortes pressions pour des raisons diverses: Goldman Sachs (-3,21%) était sous le coup de poursuites pénales de la Malaisie dans le cadre du scandale financier 1MDB et Johnson & Johnson (-3,47%) continuait à souffrir d'informations de presse l'accusant d'avoir délibérément caché pendant plusieurs décennies que son talc contenait parfois de l'amiante.

Des propos plutôt pessimistes lundi d'un professionnel du marché très respecté à Wall Street, Jeffrey Gundlach, à la chaîne de télévision américaine CNBC, aggravaient par ailleurs la déprime des courtiers, d'après plusieurs observateurs.

Dans ce contexte difficile, la banque centrale américaine (Fed) devrait sans surprise augmenter à nouveau ses taux d'intérêt à l'issue d'une réunion mercredi, malgré la farouche opposition du président, Donald Trump, qui a vivement critiqué l'institution lundi sur Twitter.

"La meilleure décision que pourrait prendre la Fed serait de monter ses taux mais de se montrer très conciliante lors de la conférence de presse de son président", Jerome Powell, qui sera donnée juste après l'annonce sur les taux, a indiqué M. Haeling.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à dix ans des Etats-Unis évoluait à 2,848%, contre 2,890% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,109%, contre 3,143% en fin de semaine dernière.