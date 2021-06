A Wall Street, le Nasdaq enchaîne sur un nouveau record

Un panneeau Wall St devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 23 mars 2021Angela Weiss

Le Nasdaq, indice à forte coloration technologique de Wall Street, a clôturé mercredi à un record pour la deuxième séance de suite, tenant bon malgré le ralentissement du rebond boursier du début de semaine.

Le Nasdaq a pris 0,13% à 14.271,73 points.

Le Dow Jones a en revanche baissé de 0,21% à 33.874,24 points et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,11% à 4.241,84 points.

Malgré le coup de frein de mercredi, le marché reste sur une dynamique positive depuis le début de la semaine, ayant pour l'heure mis de côté les inquiétudes sur le rythme de la hausse des prix aux Etats-Unis.

La semaine dernière, les investisseurs avaient réagi avec circonspection au ton moins accommodant de la Banque centrale américaine (Fed), qui a revu à la hausse ses estimations d'inflation en 2021.

Mais le président de la Fed, Jerome Powell, et d'autres responsables de l'institution ont rectifié le tir, rappelant qu'ils jugeaient cette hausse des prix temporaire.

"La Fed n'a pas dit qu'elle durcirait sa politique monétaire tout de suite", rappelle JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Ils vont d'abord regarder les chiffres avant de prendre la moindre décision."

La Banque centrale suivra notamment avec attention vendredi l'indicateur PCE sur les prix à la consommation, qui lui sert de référence pour évaluer le rythme de l'inflation.

Jeudi, la Fed publiera le résultat de ses derniers tests de résistance bancaire avec "l'attente que les banques continuent de bien se porter", note M. Kinahan.

Parmi les valeurs du jour, Fannie Mae (-32,14%) et Freddie Mac (-36,77%) ont plongé. L'administration Biden a choisi de remplacer le directeur de l'agence supervisant ces deux organismes semi-public de refinancement hypothécaire après un décision de la Cour Suprême jugeant la structure de cette agence anticonstitutionnelle. Ce développement éloigne les perspectives de privatisation des deux groupes.

La compagnie aérienne américaine Southwest a reculé de 1,00% après l'annonce par son patron Gary Kelly qu'il quitterait son poste de directeur général l'an prochain.

Microsoft a lâché 0,09%. Le géant technologique américain a atteint mardi en cours de séance une capitalisation boursière de plus de 2.000 milliards de dollars, devenant la deuxième entreprise à franchir ce cap après Apple.

Apple (-0,21%), Alphabet (-0,17%), Facebook (+0,43,6%) et Amazon (-0,05%) ont peu évolué alors que la commission judiciaire de la Chambre des représentants examine mercredi des propositions de loi pour réguler les piliers américains de la tech.

Par ailleurs, les ventes de l'opération promotionnelle "Prime Day" d'Amazon ont généré 11 milliards de dollars, selon des chiffres d'Adobe Digital Economy Index.

Morgan Stanley a pris 0,20%. La banque américaine va imposer à partir du 12 juillet à ses employés et sous-traitants mais aussi à ses clients et visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait à 1,48% contre 1,46% mardi soir.