A Wall Street, le Nasdaq grimpe, le Dow Jones et le S&P 500 à des records

La Bourse de New York a accéléré la cadence jeudi, profitant de la bonne santé boursière des grandes valeurs technologiques et de l'espoir d'un retour rapide de la croissance aux Etats-Unis après la signature par Joe Biden d'un nouveau plan de relance.

Le Nasdaq a gagné 2,52% à 13.398,67 points. Parmi les valeurs phares de l'indice, Apple, Amazon, Alphabet (la maison mère de Google) se sont appréciés de plus de 1,5%. Facebook a grimpé de 3,39%.

Le Dow Jones Industrial Average est monté de 0,58% à 32.485,59 points et le S&P 500 de 1,04% à 3.939,34 points, les deux indices terminant à des records.

Après une ouverture dans le vert, Wall Street a amplifié ses gains à la suite de signature par le président américain dans l'après-midi d'un vaste plan d'aide de 1.900 milliards de dollars.

Ce texte comprend entre autres des chèques aux familles, qui pourraient être envoyés dès ce week-end, des crédits d'impôts, des aides aux petites entreprises et une enveloppe pour les établissements scolaires.

"Il y a tellement de bonnes nouvelles sur le point de nous tomber dessus au cours des deux prochaines années que tout repli du marché est une opportunité" pour un rebond, affirme Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

Selon l'experte, l'abondance de liquidités débloquée à la fois par le gouvernement et la Réserve fédérale (Fed) va être bénéfique à l'épargne et la consommation des Américains ainsi qu'aux investissements des entreprises.

"Est-il est possible que le marché s'emballe? Bien sûr", reconnaît Mme Ogg. "Est-il possible qu'il y ait une correction? Bien entendu. Mais les deux prochaines années vont être emplies de nouvelles positives et on devrait se détendre et s'en réjouir."

Certains économistes ont toutefois souligné les risques de surchauffe que font peser une reprise trop rapide de l’activité.

Ces inquiétudes s'étaient traduites ces dernières semaines par une hausse du rendement obligataire à 10 ans, qui évolue en sens inverse des prix des bons du Trésor.

Le taux à 10 ans sur la dette américaine a toutefois ralenti son rythme de progression cette semaine et évoluait jeudi en fin d'après-midi à 1,53%.

"Je doute qu'on ait une inflation de grande ampleur", juge Mme Ogg. "Il y a encore énormément de capacité de production à travers le monde et je ne crois pas qu'il va y avoir trop d'argent pour trop peu de biens pendant longtemps."

Parmi les valeurs du jour, AMC est monté de 4,37%. La chaîne américaine de cinémas a certes enregistré des résultats exécrables en 2020, où ses revenus se sont effondrés en raison de la pandémie, mais son patron s'est montré confiant en l'avenir et a dit s'attendre à un "redressement".

La plateforme de création de jeux vidéo Roblox, l'un des grands succès du confinement auprès des enfants et des jeunes adolescents, a bondi de 6,33% pour sa deuxième journée de cotation au New York Stock Exchange (NYSE). L'entreprise avait fait une entrée remarquée mercredi à Wall Street, où son action avait terminé bien au-dessus du prix de référence communiqué par la Bourse new-yorkaise.

Le géant sud-coréen du commerce en ligne Coupang a impressionné pour son entrée au NYSE, s'envolant de 40,71%.