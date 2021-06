A Wall Street, Nasdaq et S&P 500 finissent de nouveau à des sommets

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 23 mars 2021Angela Weiss

Les indices Nasdaq et S&P 500 ont décroché de nouveaux records mardi à Wall Street après un indicateur rassurant sur la confiance des consommateurs américains et avant un rapport très attendu sur l'emploi et le taux de chômage.

Après avoir déjà atteint des sommets de clôture lundi, le Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,19% à 14.528,33 points et l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,03% à 4.291,80 points.

Le Dow Jones Industrial Average a glané 0,03% à 34.292,29 points.

"La Bourse américaine a terminé la journée en légère hausse, engrangeant des gains marginaux pour prolonger sur sa dynamique de fin du deuxième trimestre, qui a permis au S&P 500 et au Nasdaq d'atteindre des plus hauts", résument les analystes de Charles Schwab.

Le marché "a passé la plupart de la séance dans une fourchette de prix étroite alors que les investisseurs ont continué à évaluer les incertitudes sur les politiques monétaires dans le monde et les craintes sur la propagation du variant Delta du coronavirus face aux signes d'une forte reprise économique et les progrès récents autour du plan d'investissement dans les infrastructures" voulu par Joe Biden, ajoutent-ils.

Au rang des bonnes nouvelles économiques, la confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée en juin au point d'atteindre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie en mars 2020, selon l'indice du Conference Board publié mardi.

L'indice s'est établi à 127,3 points, contre 120 en mai (révisé en hausse), soit au-dessus des prévisions des analystes, qui tablaient sur 120 points.

Le marché se prépare désormais à la publication du rapport mensuel du département du Travail sur l'emploi et le taux de chômage aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs du jour, les banques américaines Morgan Stanley (+3,35%) et Goldman Sachs (+1,06%) ont progressé après avoir annoncé lundi qu'elles allaient relever leurs dividendes suite au feu vert de la Fed, qui a levé plusieurs restrictions imposées au début de la crise sanitaire.

JPMorgan Chase (-0,12%), Citigroup (-2,56%), Wells Fargo (-2,18%) et Bank of America (-1,61%) ont en revanche fini en repli.

Boeing a reculé de 1,75% malgré une commande de 200 modèles de son 737 MAX passée par la compagnie aérienne United Airlines (-0,65%).

Facebook (-1,05%) a baissé après avoir dépassé pour la première fois le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière la veille. Un juge américain a infligé un revers aux autorités du pays qui accusaient le réseau social de pratiques anti-concurrentielles en rejetant lundi des plaintes déposées fin 2020.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était stable, à 1,47%.