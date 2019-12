Accident de bus en Tunisie: le bilan monte à 27 morts

Une victime est décédée de ses blessures portant à 27 le nombre de personnes mortes dans un accident de bus survenu dimanche en Tunisie, a-t-on appris mardi auprès du ministère de la Santé.

Dix-neuf autres blessés restent hospitalisés, dont neuf dans un état critique, a précisé à l'AFP la même source.

Quarante-six personnes au total étaient à bord de ce bus transportant des touristes tunisiens, a encore indiqué le ministère de la Santé.

Dans la nuit de lundi à mardi, la présidence du gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête par le parquet pour déterminer les responsabilités dans ce qui constitue l'une des pires catastrophes du genre en Tunisie.

L'accident est survenu dimanche lorsque l'autocar est sorti de la route et a chuté dans un ravin. La vétusté et la vitesse sont principalement à l'origine de ce drame, a affirmé le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Selmi.

Le bus appartenait à une agence de voyage locale et se rendait, depuis Tunis, à Aïn Draham, une région du nord-ouest du pays prisée des touristes locaux.

Selon l'Observatoire national de la sécurité routière, 999 personnes ont été tuées et 7.326 blessées dans des accidents de la route depuis un an. Sur l'année 2018, ce bilan s'élève à 1.094 morts.

La mortalité routière en Tunisie, un pays de 11 millions d'habitants, est élevée du fait de l'état des infrastructures, mais aussi de la vétusté du parc automobile et des incivilités.