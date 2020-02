Accident ferroviaire dans le port d'Anvers: le trafic a repris

(Belga) Le trafic de fret a repris dans le port d'Anvers, signale Infrabel samedi matin. Une voie avait été endommagée lors d'une collision survenue entre un train de marchandises et une locomotive au début du mois de février.

Les travaux de réparation se sont poursuivis jusqu'à la nuit dernière, une heure du matin. Ils sont à présent terminés, précise le gestionnaire du réseau ferroviaire. "On planifait la fin des travaux d'ici la fin du week-end. Mais nos équipes techniques ont travaillé jour et nuit, si bien que nous avons terminé plus tôt que prévu. Des répérations ont été effectuées sur quelque 200 mètres de voie". Le trafic a, dès à présent, repris. Cependant, la vitesse sera limitée dans la zone à 40 km/h jusqu'au 1er mars. En principe, la vitesse autorisée y est de 90 km/h. Une enquête sur l'accident est toujours en cours. (Belga)