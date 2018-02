Accord historique avec les "découvreurs" de la grotte Chauvet

Plus de 20 ans après la découverte du site en Ardèche, un accord financier a enfin été trouvé avec les trois spéléologues de la grotte Chauvet qui vont désormais pouvoir s'investir dans les activités du musée-réplique, a-t-on appris auprès des protagonistes vendredi.

La grotte, inviolée pendant plus de 20.000 ans grâce à un éboulement de roche, a été découverte le 18 décembre 1994 par un trio de spéléologues amateurs: Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hillaire. Inscrite depuis au patrimoine mondial de l'Unesco, elle abrite un millier de dessins vieux de 36.000 ans.

L'accord signé vendredi à l'Hôtel du département se décompose en deux volets, a-t-on précisé, confirmant une information de la presse régionale.

D'une part, le syndicat mixte de la Caverne du Pont-d'Arc, composé du département de l'Ardèche et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et propriétaire du site, s'engage à verser 50.000 euros aux trois "inventeurs", en contrepartie de la propriété intellectuelle des photos et vidéos réalisées au moment de la découverte. Le syndicat pourra aussi utiliser librement le nom de Grotte Chauvet.

D'autre part, un accord financier a été trouvé avec le gestionnaire de la Caverne du Pont d'Arc, ouverte en 2015 et qui propose une réplique parfaite, à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau, de la grotte originale, fermée au public pour la préserver.

"On va avoir 1,7% sur le prix du billet d'entrée (fixé à 15 euros) et on va pouvoir aller sur le site pour des actions de médiation culturelle, une façon pour nous de revivre cette aventure et de la raconter", rapporte Jean-Marie Chauvet, interrogé par l'AFP.

C'est la société Kléber Rossillon qui exploite le site dans le cadre d'une délégation de service public. La réplique a attiré plus d'un million et demi de visiteurs depuis son ouverture en avril 2015.