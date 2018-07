Action publique 2022: les propositions dévoilées "au fur et à mesure" des réformes

Les propositions du rapport du Comité action publique 2022, qui doivent avancer des pistes d'économie dans la sphère publique, seront dévoilées "au fur et à mesure" des réformes, a annoncé lundi Edouard Philippe.

"Les propositions seront (rendues publiques) au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de notre disponibilité, de notre volonté, de transformer tel ou tel sujet", a déclaré le Premier ministre sur RTL.

"Nous avons commencé. La réforme de l'audiovisuel public, qui est un de ces éléments, a été mise sur la table. Au fur et à mesure des semaines qui viennent, nous allons mettre sur la table ces objets", a-t-il précisé.

Le gouvernement a mis en place à l'automne un comité d'experts, baptisé CAP 22 (Comité action publique 2022), pour l'aider à trouver des pistes d'économie et à revoir en profondeur le mode d'intervention de la puissance publique.

Mais le flou entoure la remise du document, suscitant des interrogations sur la volonté du gouvernement de rendre public ce rapport, d'un seul tenant ou à la découpe.

"Ce que je vais rendre public, c'est ce que nous allons faire pour réformer l'action publique qui me semble plus intéressant que n'importe quel travail, même de qualité, fait par n'importe qui", a encore répondu M. Philippe, en évoquant notamment "la gestion des ressources humaines dans la fonction publique".

"Vous allez voir entre maintenant et septembre huit ou dix présentations de grands chantiers structurants réformant l'action publique, précisément en application de ce rapport", a détaillé le vice-président du groupe LREM à l'Assemblée nationale Gilles Le Gendre, invité de Sud Radio.