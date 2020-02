Actions au sein de la police aéroportuaire : peu de perturbations mercredi

(Belga) Les actions de grève du zèle de la police aéroportuaire à Brussels Airport ont causé peu de perturbations mercredi aux contrôles des passeports. "Les temps d'attente étaient de 20 minutes en moyenne", a précisé une porte-parole de l'aéroport.

On ne sait pas si ces perturbations limitées ont un lien avec l'annonce du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem, mardi soir, qui veut un déblocage du conflit. Depuis vendredi dernier, les agents de police de l'aéroport protestent contre le manque de personnel et les équipements défectueux. Les passagers doivent attendre plus longtemps aux contrôles des passeports en raison de cette grève du zèle. Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem a annoncé mardi que son cabinet allait rencontrer dans les prochains jours la direction de la police et, dans la foulée, les syndicats des agents de la police aéroportuaire.